Danse avec les stars 2021 : Maxime Dereymez quitte l'hôpital... avec un "lourd traitement"

Bonne nouvelle, ou presque, pour Maxime Dereymez. Après avoir été hospitalisé à plusieurs reprises, le célèbre danseur, au casting de la onzième saison de Danse avec les stars sur TF1, donne de ses nouvelles ce vendredi 17 septembre 2021. Sur Instagram, il annonce quitter enfin son lit d'hôpital... mais pas pour très longtemps, malheureusement.

Maxime Dereymez s'affiche lunettes de soleil sur le nez, dansant sur le titre Happy de Pharrell Williams. Et il y a de quoi ! "Même si ça n'est toujours pas fini, que je dois faire gaffe bien-sûr, continuer un lourd traitement et me rendre tous les jours à l' hôpital, je quitte tout de même ma chambre, définitivement je l'espère...", lance-t-il. Et d'adresser quelques mots au personnel : "Merci aux soignants et aux médecins qui suivent mon cas, très particulier apparemment... Et merci à vous, pour tous vos messages de soutien !"

Rappelons que le calvaire de l'acolyte de Fauve Hautot dans Danse avec les stars date de début septembre. Il avait été hospitalisé un premier temps pour un problème à l'oeil. "En raison d'une infection à l'oeil, appelée 'kératite', j'ai dû être hospitalisé pendant trois jours, commencer un traitement intensif pour me soigner au plus vite et surtout ne pas perdre mon oeil...", avait-il annoncé. La kératite est une maladie ophtalmique pouvant causer divers troubles comme les yeux qui rougissent, larmoient, deviennent sensibles à la lumière ainsi qu'une vision qui peut sensiblement décliner.