Danse avec les stars 2021 : Lola Dubini éliminée, Aurélie Pons chute, Tayc au top niveau !

Après deux ans d'absence à cause de la Covid-19, Danse avec les stars est de retour sur TF1. Lââm a été éliminée durant le premier prime diffusé vendredi 17 septembre 2021 et une semaine plus tard, ce vendredi 24 septembre 2021, sept nouvelles personnalités font leur show. Aurélie Pons, Lola Dubini, Gérémy Crédeville, Tayc, Michou, Dita von Teese et Vaimalama Chaves vont tenter de séduire le jury. Mais l'un d'eux devra tout de même quitter le programme...

Aurélie Pons et Adrien Caby

Au quotidien, Aurélien Pons incarne Salomé dans la série de TF1 Ici tout commence, dans laquelle elle donne la réplique à Clément Rémiens, gagnant de Danse avec les stars en 2018. Elle a pu compter sur les précieux conseils de son camarade de tournage. Terrence Telle, qui campe Gaëtan dans le feuilleton de la Une et vu dans DALS la même saison, l'a aussi aiguillée. Mais surtout, la jolie blonde de 25 ans écoute attentivement les directives de son partenaire, le charmant Adrien Caby.

Le duo se lance sur un tango argentin au son de Brasilia de Populous et Giorgio Tuma. Ils se débrouillent bien, malgré une petite chute d'Aurélie Pons. François Alu a "beaucoup aimé" la sensualité, "la flamme" dans le regard de la jeune femme ! Et reste indulgent sur la chute sur ce premier prime. Denitsa Ikonomova regrette le manque d'impulsion dynamique, notamment au niveau des superbes jambes de la comédienne. Jean-Paul Gaultier est fan : "C'était très beau, très élégant, très sexy !" De son côté, le plus redouté Chris Marques a trouvé cette première danse "géniale", souligne des "jambes à tomber par terre". Tant de compliments... et pourtant, le duo n'a pas été buzzé. Aurélie Pons et Adrien Caby filent en hot sit.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 7/10

Denitsa Ikonomova : 7/10

François Alu : 7/10

Chris Marques : 6/10

Total : 27 points

Tayc et Fauve Hautot

Avant même de connaître l'identité de sa partenaire, Tayc rêvait de danser avec Fauve Hautot. Souhait exaucé ! Il ne connait pas du tout la danse de salon, lui est plutôt habitué à l'afro. Mais le chanteur se dit déterminé ! Déjà plus jeune, sa mère n'a pas eu confiance en lui lorsqu'il a souhaité se lancer dans la musique. Finalement, il cartonne... et sa maman est ultra fière. Tayc signifie "take all you can", à savoir "prend tout ce que tu peux" en anglais. Une phrase qui le détermine bien !

Le chanteur apparaît en chemise en soie ouverte, laissant apparaître sa superbe musculature. Le duo se lance sur une samba au son d'On the low de Burna Boy. La prestation séduit les quatre jurés qui buzzent ! Ils sont directement qualifiés pour la semaine prochaine. "Je n'ai jamais vu dans Danse avec les stars un danseur guider sa partenaire pro de cette façon (...). Le niveau est fou", lance Chris Marques. Jean-Paul Gaultier a fini debout sur son pupitre. "Magnifique ! Quel acteur", s'enthousiasme-t-il. Denitsa Ikonomova est séduite par le show, François Alu est fan. "Tayc, tu as mis le feu", lâche-t-il.

Vaimalama Chaves et Christian Millette

Miss France 2019 (qui a récemment préfacé un guide sexuel Orgasmes et préjugés) se définit comme une reine de beauté rayonnante plus par l'intérieur que l'extérieur. Aujourd'hui, elle est chanteuse et porte les couleurs de sa Polynésie natale. Danse avec les stars est le nouveau challenge de sa vie. Son but ? "Clouer le bec de tous ceux qui pensent que je n'y arriverai pas !" Les entraînements sont quelque peu compliqués... Christian Millette note le manque de coordination entre les différents membres du corps de sa partenaire. Avec beaucoup d'entraînements, peut-être le bluffera-t-elle...

C'est un chacha au son du titre Le Reste de Clara Luciani pour Vaimalama Chaves et son danseur. Chris Marques note quelques erreurs, la principale est qu'il n'y avait "pas de connexion" entre ses membres. "Pour moi, ce n'est pas top", ajoute-t-il. François Alu trouve qu'elle rayonne mais émet quelques réserves. Denitsa Ikonomova attend un peu plus d'énergie au niveau du jeu de jambes. Ils prennent ainsi place sur la hot sit, libérant Aurélie Pons et Adrien Caby.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 6/10

Denitsa Ikonomova : 6/10

François Alu : 5/10

Chris Marques : 4/10

Total : 21 points

Gérémy Crédeville et Candice Pascal

Il n'avait absolument aucune connaissance de la danse avant les entraînements ! Gérémy Crédeville a toutefois été coach sportif à domicile avant de devenir humoriste "par accident", comme il le confie lui-même. Dans DALS, il ne maîtrise rien du tout... "Je sais que je peux le faire, mais je n'arrives pas à le faire. C'est frustrant", déclare-t-il face à sa partenaire Candice Pascal lors des entraînements. Mais au fond de lui, l'humoriste a surtout peur de faire sauter sa carapace et de montrer le vrai Gérémy, celui qu'il préserve.

Sur une valse au son du titre Aline de Christophe, Gérémy Crédeville et sa danseuse font le show. Le duo ne récolte aucun buzz. François Alu note une touche poétique à travers son regard... et qui manque au niveau du corps, malheureusement. Jean-Paul Gaultier a trouvé cette prestation "très belle". Chris Marques connait bien l'humoriste et félicite Candice Pascal. Toutefois, il rappelle à l'ordre sur les finitions. Enfin, Denitsa Ikonomova évoque "une belle surprise" avec cette douce valse modernisée. "Tu étais en symbiose avec Candice, c'était très beau à voir", poursuit-elle, évoquant également quelques problèmes techniques.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 7/10

Denitsa Ikonomova : 6/10

François Alu : 6/10

Chris Marques : 6/10

Total : 25 points

Dita Von Teese et Christophe Licata

L'artiste internationale de la saison, c'est elle. Ils n'ont eu que quelques jours pour apprendre à se connaître et à s'entraîner surtout. La reine du burlesque pour Jean-Paul Gaultier, qui connaît bien la star. Elle a déjà défilé pour lui, il la considère même comme une véritable muse. Mais ce n'est pas pour autant qu'il se montrera indulgent ! De son côté, la jolie brune est prête à se challenger, sortir de sa zone de confort. Le plus difficile ? Retenir les pas, et surtout danser avec Christophe Licata, elle qui a l'habitude de faire le show en solo.

Le duo se lance sur un tango argentin au son du titre I got you (i feel good) de Jessie J. Une superbe prestation au qui a séduit le public mais aussi les jurés ! En effet, ils ont tous les quatre appuyé sur le buzzer et filent rejoindre Tayc et Fauve Hautot, tous les quatre qualifiés pour la semaine prochaine ! "Magnifique", "Superbe", "Torride", lancent les coachs. François Alu est bluffé, mais donne tout de même un conseil pour progresser : rendre plus fluide les mouvements lorsque Diva Von Teese se déplace. Tous enchaînent les compliments, sans surprise.

Michou et Elsa Bois

Le jeune youtubeur de 19 ans passe des vidéos sur la célèbre plateforme au parquet de TF1 ! Cela fait déjà six ans qu'il a commencé sa carrière sur la Toile. Aujourd'hui, il comptabilise six millions d'abonnés sur YouTube ! DALS, c'est un véritable challenge pour lui qui avoue partir de très loin, "niveau zéro" même annonce-t-il. Michou n'est pas tactile du tout et se dit stressé à l'idée de se rapprocher physiquement de sa partenaire, la jolie Elsa Bois. "Tu m'intimides un peu...", lance-t-il à la danseuse, avouant qu'il a "du mal avec les filles".

Michou et Elsa Bois se lancent sur un foxtrot au son du titre Les filles d'aujourd'hui de Vianney et Joyce Jonathan. Le duo n'a obtenu aucun buzz. Denitsa Ikonomova les a trouvé beaux ensemble, mais le stress a fait que Michou était trop en avance sur la musique... La technique est à travailler. Malgré des "petites imprécisions", François Alu note "une vraie joie de vivre". "On a vu un potentiel génial (...). Tu as réussi à développer une élégance, tu étais mignon. Sauf que tu étais à côté sur 99% des pas", estime Chris Marques, qui se montre encourageant. Jean-Paul Gaultier a de son côté "beaucoup aimé". Le total des points est égal à celui de Vaimalama Chaves et Christian Millette. Chris Marques, qui a vu "plus de réussite" dans la performance de Michou, prend la décision de laisser la reine de beauté en hot sit.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 7/10

Denitsa Ikonomova : 5/10

François Alu : 4/10

Chris Marques : 5/10

Total : 21 points

Lola Dubini et Joel Luzolo

Chanteuse, humoriste et désormais danseuse ! Lola Dubini a réalisé son rêve de petite fille qui était de faire de la scène grâce à son spectacle où elle chante ses musiques. Son corps a plus été un fardeau qu'autre chose pour elle. L'aventure Danse avec les stars peut, comme elle l'explique, peut-être l'aider à s'épanouir et s'accepter. "C'est dur, je souffre", lance-t-elle lors des entraînements avec son danseur. Sa crainte ? S'assumer dans la séduction.

Le duo se lance sur un chacha au son de Femme like u de K.Maro. Denitsa Ikonomova a adoré l'énergie de Lola Dubini mais n'est pas satisfaite de la technique."Tu t'amuses, t'es à l'aise", lance François Alu qui regrette le manque de nuance, de contraste. Jean-Paul Gaultier a "beaucoup apprécié" la prestation. Enfin, Chris Marques évoque un "vrai problème" : les dix premières secondes sont "géniales" puis la danse "dégringole" ! "Je n'avais plus de chacha, j'avais juste des pas qui étaient hors du rythme", lâche-t-il.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 7/10

Denitsa Ikonomova : 5/10

François Alu : 6/10

Chris Marques : 4/10

Total : 22 points

La figure imposée

En deuxième manche, après leurs prestations respectives, les duos danseur/personnalité doivent briller sur une figure imposée. La semaine dernière, c'était la combinaison synchronisée. Aujourd'hui, c'est la vrille entrelacée ! Il s'agit de faire tourner son partenaire tout en lui tenant les mains. La difficulté ? La rapidité et la précision ! Chaque duo, sauf ceux qui étaient sur la hot sit et ceux qui étaient qualifiés, est passé à tour de rôle au son de Bella Ciao, reprise de Gims, Vitaa, Dadju, Slimane et Naestro. Le jury a par la suite attribué ses points.

Aurélie Pons et Adrien Caby : 10 points (total de 37 points)

Gérémy Crédeville et Candice Pascal : 15 points (total de points 40 points)

Michou et Elsa Bois : 20 points (total de 41 points)

Lola Dubini et Joel Luzolo : 5 points (total de 27 points)

Les deux premiers sont qualifiés, les deux derniers rejoignent Vaimalama Chaves et Christian Millette en face à face.

Face à face et élimination

Vaimalama Chaves et Christian Millette ont donc affronté Aurélie Pons et Adrien Caby ainsi que Lola Dubini et Joel Luzolo en face à face. Les duos ont dansé un paso doble chacun leur tour sur le même titre, à savoir Come Together de Michael Jackson. C'est le public présent dans la salle qui pouvait sauver un couple en votant pour leur prestation favorite. Au final, c'est Vaimalama Chaves qui a été plébiscitée. Jean-Paul Gaultier veut sauver Lola Dubini, Denitsa Ikonomova, François Alu et Chris Marques votent pour Aurélie Pons. C'est donc Lola Dubini qui est éliminée.