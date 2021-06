Vaimalama Chaves fait la préface d'un livre sur le sexe : "Soyez prêts à être ébranlés..."

Vaimalama Chaves n'est pas le genre de Miss à avoir sa langue dans sa poche. Interviewée par La Provence, Miss France 2019 a révélé avoir fait la préface d'un nouveau guide sexuel baptisé Orgasmes et Préjugés qui livre de nombreux conseils aux hommes afin qu'ils deviennent des séducteurs mais aussi (et surtout) des amants incomparables. Très utile également pour les femmes, ce livre leur donne de précieux conseils pour intensifier leur plaisir avec leur partenaire, apprivoiser leur corps, découvrir le vrai sens de leurs fantasmes mais aussi pour repérer les hommes à garder et ceux à éviter. "Ce qui m'a plu dans cet ouvrage c'est la sincérité des propos tenus. Ils sont sans aucun jugement, sans aucune langue de bois. Ils sont justes et présents pour permettre de partager un sujet qui doit l'être" confie l'ancienne reine de beauté en couple avec Nicolas Fleury.

Comment aborder une femme, obtenir son numéro, sortir de la friendzone, quels textos envoyer à la femme tant convoitée, tout est traité dans ce manuel aux allures de véritable Bible de la séduction. De même, Orgasmes et préjugés livre des astuces pour éviter les pannes sexuelles, envoûter le corps mais aussi l'esprit des femmes et donner un maximum de plaisir à sa chérie. Car si la plupart des ouvrages sexo traitent uniquement de sexe "pratique", ce guide souligne au contraire l'importance de stimuler autant l'esprit que le corps de sa partenaire.

Orgasmes et préjugés est bel et bien à partager !

"Je suis persuadée que la communication, l'écoute et la tolérance permettent de faire avancer les choses. Il n'y a pas de honte à apprendre, alors si on peut, autant le faire pour pouvoir s'épanouir pleinement chacun dans sa relation" ajoute la miss devenue chanteuse.

En préface, Vaimalama Chaves a remercié l'autrice, Lucy Rose, d'enfin délivrer tous les secrets des femmes aux hommes qui n'auront désormais plus d'excuses pour être de bons séducteurs et de bons amants avec la gent féminine : "J'ai ri, j'ai rougi et vous dis : Merci ! Enfin, des mots peuvent être mis sur ce que nous ressentons. Il est parfois difficile d'exprimer clairement tout ce que nous avons en tête mais le livre Orgasmes et préjugés est bel et bien à partager. Alors messieurs, tenez-vous bien ! Soyez prêts à être ébranlés et à repartir plus armés que jamais !"

Un compte Instagram Orgasmes et Préjugés a d'ailleurs récemment été créé pour permettre aux hommes et aux femmes d'échanger librement sur leurs envies, leurs désirs et leur sexualité.