Vaimalama Chaves séparée de Nicolas ? Une photo sème la panique chez ses fans, elle réagit

Vaimalama Chaves est donc toujours amoureuse de Nicolas, n'en déplaise à ses admirateurs. La brunette avait officialisé leur relation en septembre 2020. C'est lors d'un gala organisé par l'école Arts et Métiers de Cluny, où Nicolas étudie en troisième année, que le couple s'est rencontré. "J'avais été conviée en tant que Miss France et lui avait été désigné pour être mon chaperon, pour veiller à ce que tout se passe bien. Du coup, on avait échangé nos 06, se souvient-elle. On a bien accroché, mais pas plus que ça au début, c'est venu après", avait expliqué Vai au magazine Gala peu de temps après l'officialisation. Entre eux, cela a été une évidence et on espère pour les tourtereaux qu'ils vivront heureux et auront beaucoup d'enfants.