Vaimalama Chaves en couple : photo avec son chéri, son identité révélée

La rentrée a sonné pour Vaimalama Chaves ! L'ex Miss France a dû dire aurevoir à son île de Tahiti pour retrouver Paris et son urbanisme. Elle revient toutefois avec des souvenirs pleins la tête, et pour cause, elle a partagé plusieurs semaines de rêve en compagnie de son chéri. Au départ, Vaimalama se voulait plutôt discrète sur sa relation amoureuse, mais force est de constater qu'elle a changé d'avis.

Mardi 1er septembre 2020, déjà nostalgique des bons moments passés en Polynésie française, elle n'a pas pu s'empêcher de révéler enfin l'identité de celui qui fait battre son coeur. Il s'agit de Nicolas Fleury, un sportif de haut niveau spécialisé en vélo. Sa célèbre petite amie n'avait pas blagué en confiant qu'il était un champion puisqu'il a déjà remporté une coupe de monde de trial avec l'équipe de France. A travers une superbe photo de leur couple, elle écrit : "Un voyage vient de se terminer, un autre s'apprête à commencer. Nous n'étions peut être pas destinés, mais sois sûre que je te rendrai cinglé".

Et surprise, l'ex protégée de Sylvie Tellier l'a même tagué sur le cliché. En se rendant sur le compte Instagram de Nicolas, on constate que lui aussi a adressé de doux mots à sa moitié, en légende d'une série de photos retraçant leur magnifique séjour à Tahiti. "Retour en métropole ! Après avoir passé 2 mois à sillonner la Polynésie Française accompagné de ma guide et amoureuse de choc, nous voici rentrés à la maison. Merci à la Polynésie et à ses habitants pour l'accueil incroyable, les paysages à couper le souffle et les 4kg que j'ai ramené avec moi. Immense bisou à la fille qui essaye de m'enlever mon short de bain sur la dernière photo sans qui rien de tout ça n'aurait été possible", peut-on lire.

Les internautes se sont bien sûr réjouis pour leur Miss préférée et ils l'ont fait savoir. En commentaires de leurs deux publications, ils ont exprimé toute leur félicitations pour le couple. "J'adore !! Quel couple merveilleux !", "Vos sourires en disent long sur votre bonheur et complicité", "L'heureux élu ! Mazeltov !! Vive l'amour".