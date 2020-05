Vaimalama Chaves en couple avec un champion : photo pour officialiser

Vaimalama Chaves, notre sublime Miss France 2019, a toujours été très mystérieuse concernant sa vie amoureuse. Elle qui disait être mariée à "tous les Français" lorsqu'on lui demandait si elle était en couple pendant son règne a récemment fait savoir qu'elle n'était apparemment plus un coeur à prendre. Dimanche 24 mai 2020, elle a cette fois posté une photo qui le confirme.

"Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin !", déclarait en avril la belle Tahitienne sur Instagram. Et c'est bien à deux que la jeune femme de 25 ans envisage l'avenir. Celle qui sortira son premier album Good Vaïbes à la fin de l'année a posté une photo de son ombre et de celle de son amoureux. Guitare sur le dos, la belle Miss devenue chanteuse marche main dans la main avec un homme qui pousse un vélo. "Différentes passions et l'ambition d'être champions", écrit-elle en légende. Des mots qui prennent tout leur sens ensuite.

Répondant à différents abonnés qui la félicitent, Vaimalama Chaves ne nie pas qu'il s'agit de son compagnon et donne même un indice sur son identité : c'est un champion de trial. On apprend aussi que la photo date d'avril, lorsqu'elle était confinée. Tout laisse donc à penser que c'est avec son amoureux que Vaimalama Chaves s'est isolée en Haute-Savoie. Face à l'emballement suscité par cette photo, Vaimalama Chaves a aussi fait savoir qu'elle comptait vivre pleinement cette relation sans brûler les étapes. "Un mariage ? Haha c'est insensé, nous n'y sommes pas encore, on en est même très loin !", a-t-elle confié.