Vaimalama Chaves en couple ? "Ensemble, on va plus loin"

Après avoir été élue Miss Tahiti 2018 le 22 juin 2018 à Papeete, Vaimalama Chaves a participé au concours Miss France 2019. À l'issue du concours de beauté, qui se déroulait le 15 décembre 2018, au Zénith de Lille, elle a été sacrée Miss France. Sa vie a donc changé du jour au lendemain. Après sa victoire, elle a accordé de nombreuses interviews. Les journalistes l'ont notamment questionnée sur sa vie amoureuse. Mais la belle brune de 25 ans a toujours été évasive sur le sujet... jusqu'à hier.

Le 16 avril 2020, Vaimalama Chaves a organisé une session de questions/réponses sur Instagram. Encore une fois, elle n'a pas échappé à une question sur sa vie privée. Mais cette fois, la réponse était bien différente. Elle n'a en effet pas répondu "je suis mariée à tous les Français" comme à son habitude. Quand on lui a demandé si elle était en couple, elle a déclaré en vidéo : "Et si je vous disais que oui !"

Bien entendu, Vaimalama Chaves n'a pas dévoilé l'identité de l'homme qui partage sa vie. Mais on imagine qu'elle est prête à déplacer des montagnes à ses côtés, car sa devise favorite est : "Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin !"

C'est en Haute-Savoie que l'ancienne reine de beauté est confinée. Elle s'y était rendue pour passer un simple week-end au ski, mais entre-temps, le confinement a été décrété. Fort heureusement, elle n'est pas seule. Quelques membres de sa famille sont à ses côtés en cette période particulière, de quoi lui remettre du baume au coeur. On imagine que dès qu'elle le pourra, Vaimalama s'envolera pour Tahiti afin de retrouver les siens.