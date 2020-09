Vaimalama Chaves en couple avec Nicolas : la vraie histoire de leur rencontre

En mai dernier, Vaimalama Chaves officialisait son couple avec Nicolas Fleury, champion de vélo trial et encore étudiant. Depuis, les amoureux ne se quittent plus. Dans les colonnes du magazine Gala, notre sympathique Miss France 2019 devenue chanteuse se livre sur sa relation avec le beau brun. La reine de beauté de 25 ans raconte même leur rencontre improbable... qui n'a pas eu lieu au supermarché comme ils avaient pu en rire il y a peu.

Pleine d'humour, la jolie Tahitienne confie qu'elle se plaît à raconter deux histoires à propos du jour où elle a croisé le regard de Nicolas Fleury. "Vous voulez la version blague ou la version officielle ? Dans la première, je raconte que c'est mon cousin ou qu'on était dans un club échangiste – je sais, c'est douteux, ça ne fait rire que nous...", lance-t-elle, amusée.

Vaimalama Chaves en couple avec son chaperon

En réalité, c'est lors d'un gala organisé par l'école Arts et Métiers de Cluny, où Nicolas étudie en troisième année, que le couple s'est rencontré. "J'avais été conviée en tant que Miss France et lui avait été désigné pour être mon chaperon, pour veiller à ce que tout se passe bien. Du coup, on avait échangé nos 06, se souvient-elle. On a bien accroché, mais pas plus que ça au début, c'est venu après."

Et à la question de savoir lequel des deux avait fait le premier pas, Vaimalama Chaves botte en touche : "On va laisser planer le mystère. Si vous le lui demandez, il vous dira que c'est moi, et moi je dis que c'est lui. La vérité doit se situer entre les deux..."

Entre Miss Tahiti 2018 et son compagnon, cela a finalement été comme une évidence. La cuisine, un "humour nul", ce côté aventurier... Les amoureux ont beaucoup en commun. Mais c'est lors du confinement qu'ils ont su qu'ils étaient vraiment faits l'un pour l'autre. Vaimalama Chaves et Nicolas Fleury étaient en couple depuis à peine trois mois lorsqu'ils ont dû cohabiter. "Se retrouver comme ça à vivre cent pour cent du temps avec quelqu'un, à être complètement immergés, ça passe ou ça casse... Pour nous, c'est passé. Et même super bien !", a-t-elle conclu.