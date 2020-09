Vaimalama Chaves : Son coup de foudre avec son chéri... au supermarché ?

Après leurs vacances en Polynésie française, Vaimalama Chaves (25 ans) et son chéri Nicolas Fleury ont accepté de répondre aux interrogations des internautes dans une session de questions-réponses sur Instagram le 2 septembre 2020. Impatients d'en savoir un peu plus leur histoire d'amour, les followers de Miss France 2019 ont d'abord souhaité connaître les circonstances de leur mystérieuse rencontre. Amusée, l'ancienne reine de beauté répond, tout en restant très évasive : "Il m'a vue passer sur la route, il est tombé raide dingue mort ! j'ai dû lui sauver la vie !" De son côté, le sportif ajoute avec humour via son compte Instagram : "Un jour je pars tranquille avec mon dromadaire pour aller faire mes courses et elle était devant moi à la caisse, elle m'a jeté ce regard j'ai rien pu faire..." Pour illustrer son propos, le jeune homme, champion de VTT, publie une photographie où l'on découvre Vaimalama en pleine balade dans le désert lui jetant un regard des plus romantiques. Alors, ces petites plaisanteries signifient-elles que les deux amoureux se sont réellement rencontrés pour la première fois dans une boutique ou même... à la caisse d'un supermarché ?

C'est son humour pourri que je kiffe le plus

Curieux, les fans de l'ex Miss France ont également souhaité savoir les qualités que Vai préférait chez son compagnon. En légende d'une photographie où l'interprète du titre Jardin d'hiver apparaît sur le dos de son chéri dans une piscine, elle écrit : "Il me (sup)porte ! c'est un don." Pour Nicolas, c'est plutôt le côté cuisinière de Vaimalama qui l'a charmé. Il écrit : "Quand elle me prépare un sunset-saucisse" avant d'ajouter, plus sérieusement : "En vrai, c'est son humour pourri que je kiffe le plus." Un couple qui semble en tout cas déjà très complice et surtout très amoureux !