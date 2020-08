Vaimalama Chaves en couple : elle passe une grosse étape avec son compagnon

En couple avec un mystérieux jeune homme, Vaimalama Chaves est sur un petit nuage. C'est en mai dernier, que l'ex jolie reine de beauté avait confirmé son idylle avec celui qu'elle présentait comme un "champion" en postant une première timide photo d'eux deux sur Instagram, représentant leurs ombres. Un mois plus tard, elle avait de nouveau gâté ses fans avec autre cliché, beaucoup plus romantique, où le couple partageait un tendre bisous masqué face à la vue imprenable de Paris qu'offre le quartier de Montmartre.

Malheureusement pour les plus curieux, Vaimalama tient à son jardin secret et n'a jusqu'à présent jamais souhaité révélé l'identité de son partenaire, ni son visage d'ailleurs. Mais voilà, très amoureuse, il est de plus en plus difficile pour elle de ne pas l'évoquer, comme lors de sa récente interview pour Télé-Loisirs, à l'occasion de sa participation dans Fort Boyard le 8 août prochain. La jeune femme était même ravie de pouvoir annoncer une grande nouvelle : "Des fans ont réussi à découvrir son identité grâce à diverses enquêtes, c'est fou car il n'est absolument pas connu. Il a rencontré toute ma famille à Tahiti, c'est donc officiel. J'attendais cet événement pour en dire plus sur lui car c'était important pour moi. Ce que je peux vous dire pour l'heure c'est que c'est bel et bien du sérieux !"

Voilà quelques semaines que Vaimalama Chaves a fait son retour à Tahiti, sa région natale, après un long confinement passé à la montagne, en Haute-Savoie. Sur place, elle profite des siens et des paysages paradisiaques, multipliant les photoshoot improvisés. Elle a d'ailleurs récemment fait sensation en posant topless, simplement vêtue d'un paréo jaune et noir, noué autour de sa taille. Le cliché avait alors recueilli plus de 40 000 mentions "j'aime" en moins de 24 heures ! Ses abonnés n'ont désormais qu'une hâte : la voir partager l'objectif avec son chéri.