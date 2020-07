Vaimalama Chaves topless : sa photo qui enflamme ses fans

Vaimalama Chaves est une femme comblée. Miss France 2019 est de retour à Tahiti et pour fêter le début de ses vacances, elle a partagé une photo qui a fait grimper la température sur le réseau social.

Son confinement, Vaimalama Chaves l'avait passé à la montagne, en Haute-Savoie, alors qu'elle y était partie pour un simple week-end. La belle brune de 25 ans a ensuite fait son retour à Paris et, il y a quelques jours, elle s'est envolée pour Tahiti afin de retrouver enfin les siens et profiter des paysages paradisiaques. Elle a d'ailleurs offert une belle vue à ses abonnés Instagram, le 16 juillet 2020. Elle a pris une photo sur les hauteurs de l'île, en pleine nature, avec le Pacifique en fond. Mais c'est surtout la jeune femme qui a attiré toute l'attention des internautes.

Vaimalama Chaves a posé simplement vêtue d'un paréo jaune et noir, noué autour de sa taille, et avec une fleur dans les cheveux. Elle pose de profil et cache d'une main sa poitrine afin de ne pas trop en dévoiler à son public. Une publication qui a recueilli plus de 40 000 "j'aime" en moins de 24 heures, un gros succès ! Certaines anciennes Miss n'ont pas manqué de faire savoir à leur amie qu'elle était sublime. "Trop de beauté", a écrit Flora Coquerel (Miss France 2014). "Belle", a commenté Marine Lorphelin (Miss France 2013).

De son côté, Vaimalama Chaves a légendé sa publication, dans sa langue natale : "Vive la Polynésie. Tu me manques tellement mon petit pays. Je vous remercie." Et en commentaire d'une autre photo de paysage, elle a écrit en français : "Enfin à la maison ! Mes petits projets commencent d'ici. Il a fallu attendre cinq jours pour qu'enfin le soleil dévoile la beauté de la montagne et c'est un peu émue que je partage avec vous l'endroit où j'ai grandi, où j'ai appris à planter du taro où je grimpais aux arbres tout au long de la journée."