Vaimalama Chaves en couple : elle dévoile enfin une photo de son chéri

La vie sentimentale de Vaimalama Chaves a toujours beaucoup intrigué ! Depuis sa victoire à l'élection de Miss France en 2018, la belle Tahitienne de 25 ans ne laisse malheureusement filtrer aucune information croustillante à ses fans. Mais, depuis un moment maintenant, elle semble avoir trouvé la personne qui lui donne envie d'afficher son bonheur aux yeux de tous.

En mai dernier, après avoir laissé enfler les rumeurs, elle a enfin confirmé son idylle avec un mystérieux jeune homme en postant une première timide photo d'eux deux, représentant leurs ombres. Dans la foulée, elle faisait savoir qu'il était champion de trial. Pas de quoi assouvir la curiosité des internautes, qui en demandaient toujours plus. Mercredi 24 juin 2020, Vaimalama Chaves leur a donc sans doute fait très plaisir en postant un cliché très romantique sur son compte Instagram.

Sur l'image, elle embrasse son compagnon, bien qu'ils portent tous deux un masque, face à la vue imprenable de Paris qu'offre le quartier de Montmartre. "Retour à Paris, (re)découverte de notre histoire, notre patrimoine culturel et quelques photos pour immortaliser chaque journée. Masqués pour tester l'efficacité, deux éléments de la photo ont été changés : la dame qui était entre nous a été enlevée et... ? Devinez devinez", ajoutant des hashtags décalés et énigmatiques : "#Love #MaskLover #MaskSinger #AuBalMasqué #VraiSaint #FauxSeins".

Mais, pas le temps pour des devinettes du côté de ses abonnés, l'heure était davantage à l'enquête pour savoir qui était l'homme sur la photo. Décidée à jouer de son identité, Vaimalama a même tagué une page Instagram sur son petit ami, mais celle-ci renvoyait en réalité à la marque de vêtements qu'il portait ce jour-là... Les fans de la chanteuse et pro du ukulélé devront donc se contenter de cette photo pour le moment, et c'est déjà très bien !