Vaimalama Chaves amoureuse de Nicolas : rares photos avec son alter ego au "caractère de cochon"

De plus en plus épanoui, le couple avait accepté d'ouvrir les portes de son intimité dans 50' Inside (TF1) en décembre 2020. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur les circonstances de leur rencontre. "J'étais étudiant aux Arts et Métiers qui organise chaque année un grand Gala. J'étais responsable d'inviter des personnalités connues. J'étais censée m'occuper de Vai toute la soirée. On s'est rencontrés à ce moment-là", avait expliqué Nicolas Fleury. Toutefois, ce ne fut pas vraiment le coup de foudre. "Il n'était pas assez bien pour moi à ce moment-là. Il a gagné en maturité, il a évolué et il s'est présenté quelque temps après, après avoir essuyé quelques échecs...", avait surenchéri Miss France 2019.

Depuis, les amoureux ne se quittent plus et ont même franchi une grande étape en septembre 2020 : celle d'emménager ensemble ! "Après cinq ans de vie en communauté avec des poilus qui rotent le matin, je vous présente celle qui va devoir me supporter pour une durée indéterminée en colocation. Pleins de nouvelles choses arrivent ça va être trop chouette", se réjouissait le charmant brun.