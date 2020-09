Vaimalama Chaves en couple avec Nicolas : une grande étape franchie !

Depuis que Vaimalama Chaves a officialisé sa relation avec Nicolas Fleury, elle n'hésite plus à s'afficher à ses côtés sur les réseaux sociaux. Il en va de même pour l'étudiant en troisième année à l'école Arts et Métiers et sportif de haut niveau. Au cours du week-end, Nicolas a d'ailleurs fait une belle annonce sur sa page Instagram.

En effet, à en croire son dernier post, lui et Vaimalama ont pris une grande décision : celle d'emménager ensemble ! En légende d'une nouvelle photo de leur duo tirée de leur voyage en Polynésie française cet été, il écrit : "Après cinq ans de vie en communauté avec des poilus qui rotent le matin, je vous présente celle qui va devoir me supporter pour une durée indéterminée en colocation. Pleins de nouvelles choses arrivent ça va être trop chouette". La publication a eu vite fait de faire l'unanimité auprès des internautes, lesquels ont été plus de 4 000 à "liker". Parmi eux figure Marine Lorphelin, preuve que l'arrivée de Nicolas dans la vie de Vaimalama Chaves a été validée par ses copines Miss France.

Une vague de commentaires bienveillants est apparue. "Vive le CDI collocation longue durée", "Que du bonheur en perspective alors", "Magnifique couple", peut-on lire, entre autres. De son côté, Vaimalama Chaves ne s'est pas encore exprimée quant à ce déménagement mais, nul doute qu'elle en fera profiter ses fans au moment voulu.