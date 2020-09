Vaimalama Chaves filme son chéri torse nu et dévoile ce qu'elle aime chez lui

Visiblement d'humeur coquine, Vaimalama Chaves (25 ans) a souhaité partager son petit "Plaisir du dimanche" avec son chéri. Le jeune homme, répondant au doux nom de Nicolas Fleury, est apparemment très attentionné et adore préparer de bons petits plats pour sa belle. C'est ce qu'on découvre sur une sublime vidéo postée par Miss France 2019 le 20 septembre 2020 en story Instagram.

Sur les images, on peut admirer le jeune homme en train de cuisiner pour sa compagne. Très affairé, Nicolas coupe très sérieusement de belles courgettes qu'il dépose dans un saladier en acier. Quelques minutes plus tard, le jeune cuisinier fait griller tel un chef ses courgettes mixées dans une poêle chaude. Cerise sur le gâteau, le jeune homme est torse nu (et doté d'abdominaux parfaitement sculptés). Un régal pour les yeux... et pour les papilles.

En couple avec Nicolas Fleury depuis plusieurs mois, l'interprète de la reprise du titre Jardin d'hiver a dévoilé l'identité de son chéri pour la première fois le 1er septembre 2020 sur Instagram. Originaire de Besançon, Nicolas Fleury est actuellement en troisième année à l'école Arts et Métiers. Sportif de haut niveau, il a été sélectionné dans l'équipe de France de VTT pour participer aux championnats d'Europe en 2014. En 2015, il a décroché la médaille d'or lors des championnats du Monde en Andorre (catégorie junior) et en 2017 il a remporté la quatorzième place en catégorie élite lors des championnats du Monde en Chine.

Pour rappel, les amoureux se sont rencontrés lors d'un gala organisé par l'école Arts et Métiers de Cluny. Interviewée par le magazine Gala en septembre 2020, Vaimalama avait confié : "J'avais été conviée en tant que Miss France et lui avait été désigné pour être mon chaperon, pour veiller à ce que tout se passe bien. Du coup, on avait échangé nos 06. On a bien accroché, mais pas plus que ça au début. C'est venu après..."