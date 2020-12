Vaimalama Chaves révèle comment Nicolas Fleury a réussi à la séduire

En couple depuis près d'un an avec Nicolas Fleury, la belle Vaimalama Chaves a accepté de dévoiler les secrets de leur histoire d'amour aux journalistes de TF1 dans l'émission 50 Mn Inside diffusée le 12 décembre 2020. Champion de VTT, le jeune homme de 24 ans a rencontré Miss France 2019 lors d'un gala organisé par son école. Il explique : "J'étais étudiant aux Arts et Métiers qui organise chaque année un grand Gala. J'étais responsable d'inviter des personnalités connues. J'étais censée m'occuper de Vai toute la soirée. On s'est rencontrés à ce moment-là."

Mais pas de précipitations ! Avant de se mettre avec en couple avec le jeune homme, l'ancienne reine de beauté a pris son temps. "Il n'était pas assez bien pour moi à ce moment-là. Il a gagné en maturité, il a évolué et il s'est présenté quelque temps après, après avoir essuyé quelques échecs..." raconte-t-elle. "C'est entièrement faux !" ajoute Nicolas, provoquant le fou rire de Vai.

Une relation désormais très sérieuse puisque le sportif de haut niveau a même rencontré la famille de Vaï en août 2020 lors d'un voyage à Tahiti. "C'est donc officiel" confirme la jolie brune de 26 ans. Fusionnel, le couple avait également annoncé leur emménagement ensemble en septembre dernier sur Instagram. Une idylle au beau fixe saluée par de nombreuses copines Miss de Vaï dont Marine Lorphelin (Miss France 2013).

Au cours du reportage, les amoureux ont également confié comment ils avaient vécu le confinement ensemble. Une période de stress pour Vai et Nicolas puisque le jeune homme a été victime d'un accident en novembre dernier nécessitant une lourde intervention chirurgicale. "On était sur le tournage d'une vidéo, je devais faire un salto arrière et j'ai fini sur le dos. Je me suis fractionné une vertèbre au niveau du dos et j'ai commencé mon confinement à l'hôpital avec une opération du dos et pas trop loin de la moelle épinière." Un moment difficile pour l'étudiant qui a malgré tout pu compter sur le soutien et l'amour de sa chérie.