Vaimalama Chaves : Son compagnon Nicolas hospitalisé et opéré après une grosse blessure

Vaimalama Chaves devait être inquiète ce week-end... Vendredi 31 octobre, son compagnon Nicolas Fleury a fait une grosse chute à vélo. Une blessure qui l'a mené à l'hôpital, comme l'ont découvert les internautes lundi 2 novembre 2020.

C'est en effet en début de soirée que le champion de VTT a révélé qu'il s'était sévèrement blessé à la suite de son accident. "Après la chute de vendredi, les examens ont révélé une fracture de la vertèbre T12", a tout d'abord écrit le beau brun. Il a ensuite révélé qu'il avait subi une opération afin de se remettre sur pied. Et fort heureusement, tout va bien : "Je me suis fait opérer dimanche en fin de matinée et depuis je me sens beaucoup mieux, la douleur est moins violente, mes jambes fonctionnent à merveille et je suis prêt à en découdre avec mon kiné pour revenir plus fort que jamais. Merci beaucoup à toute l'équipe de neurochirurgie qui a fait un travail de dingue, à tous les copains qui m'ont supporté, et bien sur à ma famille et ma chérie pour ce magnifique nounours."

Afin d'illustrer sa publication, Nicolas Fleury a partagé une photo de lui en blouse d'hôpital, avec un gros nounours. Ses abonnés ont aussi pu découvrir l'un de ses menus ou une radio de sa blessure. Les internautes lui ont souhaité un prompt rétablissement. Pour l'heure, Miss France 2019 ne s'est pas encore exprimée sur le sujet. Peut-être attendait-elle que son cher et tendre annonce lui-même la nouvelle. Mais vous l'avez bien compris en lisant le post, elle était à son chevet pour le soutenir dans cette épreuve.

Pour rappel, l'interprète du titre Good Vaïbes avait officialisé son histoire d'amour avec l'étudiant et sportif de haut niveau en septembre dernier.