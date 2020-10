Vaimalama Chaves amoureuse : elle se la joue conte de fées avec Nicolas Fleury

Très amoureuse de son chéri Nicolas Fleury, Vaimalama Chaves lui a adressé une magnifique déclaration le 24 octobre 2020 sur Instagram. Persuadée d'avoir trouvé l'homme de sa vie, Miss France 2019 a romancé leur histoire en un véritable conte de fées moderne. Romantique, Vaï commence par raconter sa propre histoire, retraçant ainsi son enfance et son sacre de Miss France 2019.

"Il était une fois, il y a près d'un quart de siècles, de l'autre côté de la terre, naquit un bébé au yeux verts comme la montagne et aux rêves aussi profonds que la mer. (...) Malgré les péripéties de la vie, elle grandit et se forgea dans l'adversité, affirma ses choix et conquit l'occident. Elle réussi là où personne ne l'attendait et resta en France pour faire sourire les gens. Sans faiblir, sans vaciller, chaque jour qui passait. À force de donner, son sourire se figea et elle perdit pied dans un océan de paillettes..."

C'était un aventurier

L'ancienne reine de beauté de 25 ans raconte ensuite l'histoire de son petit-ami : "Quelque part dans le monde, ailleurs a une autre période, Il arriva lors du jour le plus beau de l'année : sous un ciel bleu, sans nuages, les yeux ouverts sur un horizon au delà du rivage", écrit-elle. "C'était un aventurier, passionné de folies et de randonnées. Sans prévenir, sans crier gare, il s'est mis à m'apprendre à nager, et même lorsque je perdais pied, modela un sourire sur mon visage."

Pour terminer cette merveilleuse histoire, elle indique avec beaucoup de tendresse : "Et nous voilà aujourd'hui, tous les deux à la conquête de Paris, sous un ciel, qu'il soit bleu ou gris, transformerons le champs de Mars en champs fleuri." Un magnifique poème déjà liké par près de 79 000 followers de Vaimalama. Pour rappel, l'interprète du titre Good Vaïbes avait officialisé son histoire d'amour avec l'étudiant et sportif de haut niveau le 7 août dernier. Le couple avait ensuite annoncé vouloir emménager ensemble en septembre dernier.