Tayc au casting de Danse avec les stars : ce qu'il a "imposé" à sa partenaire

Depuis ces dernières années, Tayc se fait une place non négligeable dans le paysage audiovisuel. À 25 ans, le chanteur originaire de Marseille se construit une belle carrière grâce à plusieurs collaborations artistiques avec des artistes tels que Dadju, Josman, Barack Adama ou encore Sneazzy. Grâce à son premier album, Fleur froide, Julien Bouadjie de son vrai nom a même été nommé en 2020 aux NRJ Music Awards dans la catégorie Révélation francophone de l'année. Fort de son succès naissant, il a accepté de relever le défi Danse avec les stars. Tayc est en effet au casting de la onzième saison qui débute le 17 septembre prochain et pour laquelle il se prépare grandement.

"Les vacances sont passées, je me suis relâché un peu, et j'ai un peu laissé de côté le sport, donc je vais utiliser l'émission pour me fiter un peu, j'ai établie un régime autour de ça", nous a-t-il annoncé lors de la conférence de presse du programme. Tayc a même confié avoir poussé sa partenaire de danse, toujours actuellement méconnue, à lui faire suivre une routine rigoureuse : "J'ai imposé à ma partenaire 15 minutes d'abdos et de travailler les cordes avant chaque répétition." Et d'ajouter : "J'ai plus ou moins perdu mes abdos, donc si je peux utiliser ça pour me remettre en forme. Puis même, c'est mieux d'être bien dans son corps." Avec un physique impeccable, il est même à l'aise à l'idée de danser torse nu. "Je me suis dit qu'il y aurait des trucs comme ça et ça va, on est prêt", a-t-il assuré.

C'est donc bien dans son corps que Tayc va tout donner sur le parquet pour aller le plus loin possible face à des concurrents tout aussi motivés que lui. "C'est vraiment la compét' et ça fait plaisir de voir ça", s'est-il réjouit.