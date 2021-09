Elsa Bois (Danse avec les stars 2021) : Sa soeur Alizée est plus connue qu'elle !

Ce vendredi 24 septembre, TF1 diffusera le deuxième prime de Danse avec les stars 2021. L'occasion de voir les premiers pas sur le parquet d'Elsa Bois avec son partenaire Michou. Et la danse, c'est de famille puisque sa soeur en fait également. Elle a même remporté un concours bien connu des téléspectateurs de M6.

La danseuse, chorégraphe et enseignante en activités physiques adaptées de 21 ans est en effet la soeur d'Alizée, gagnante d'Incroyable talent 2010 (saison 5). La jeune femme était venue se présenter avec son partenaire de danse de l'époque, Axel. Et les deux enfants, alors âgés de 8 ans, avaient bluffé les membres du jury Gilbert Rozon, Sophie Edelstein et Dave. Ils ont donc été sélectionnés pour participer à la demi-finale et ont été plébiscités par le public. Cela leur a permis d'affronter les autres finalistes et de finalement remporter les 100 000 euros en jeu. "En fait, l'argent va être à la banque jusqu'à nos 18 ans. Donc on ne peut pas s'en servir pour l'instant... mais ça ne veut pas dire qu'on va arrêter la danse", avait confié le petit garçon à Puremédias à l'époque.

Aujourd'hui, Alizée a bien grandi comme on peut le découvrir sur son compte Instagram. Sur sa biographie, elle précise qu'elle fait toujours de la danse. Et c'est à l'école de danse Ribas, à Lyon, qu'elle s'adonne à sa passion, mais sans son partenaire de l'époque.

Alizée n'est pas la seule à avoir remporté un concours sur une chaîne bien connue. En 2011, Elsa Bois a participé à Qui sera le meilleur ce soir ? Une édition spéciale enfants qui était présentée par Christophe Dechavanne et Victoria Silvstedt, sur TF1. Avec son partenaire de danse Quentin, la belle brune a fait sensation auprès du jury composé de Kamel Ouali, Hélène Ségara et Virginie Hocq. Pour preuve, le duo a remporté l'émission. Peut-être aura-t-elle autant de chance cette année, dans Danse avec les stars.