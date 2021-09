Elsa Bois (Danse avec les stars 2021) déjà vue sur TF1 : grande championne à seulement 10 ans !

C'est enfin le grand jour ! Après deux ans d'absence à cause de la Covid-19, Danse avec les stars fait son grand retour sur TF1 pour sa onzième édition. Ce sera l'occasion de faire la connaissance d'une nouvelle danseuse qui a déjà fait sensation dans une émission de la première chaîne.

Il y a du changement dans cette nouvelle saison de Danse avec les stars. Denitsa Ikonomova, Jean-Paul Gaultier et François Alu ont rejoint Chris Marques dans le jury. Et côté danseurs, Coralie Licata a intégré le casting. Et elle n'est pas la seule, Elsa Bois (21 ans) a aussi été choisie pour danser avec l'une des personnalités de cette saison. La danseuse, chorégraphe et enseignante en activités physiques adaptées a annoncé la bonne nouvelle le 27 août dernier, l'occasion de découvrir qu'elle a déjà remporté un concours de danse sur TF1.