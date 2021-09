Danse avec les stars 2021 : Vaimalama Chaves et un revenant... tous les couples dévoilés

Vendredi 17 septembre, TF1 a donné le coup d'envoi de Danse avec les stars 2021. Ainsi, les téléspectateurs ont découvert les six premiers binômes de la saison. Et ce lundi 20 septembre, nos confrères de Voici ont dévoilé les derniers.

Après deux ans d'absence à cause de la Covid-19, Danse avec les stars était de retour sur la première chaîne. Et la première soirée n'a pas déçu le public qui, comme le jury, a trouvé le niveau élevé pour un premier prime. Bilal Hassani a survolé le classement avec son partenaire Jordan Mouillerac alors que Lââm n'a pas fait mouche auprès de Denitsa Ikonomova, Chris Marques, François Alu et Jean-Paul Gaultier. Maxime Dereymez et elle ont donc été éliminés de la compétition. En revanche, l'aventure continue pour Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme, Wejdene et Samuel Texier, Moussa Niang et Coralie Licata et Lucie Lucas et Anthony Colette.

La semaine prochaine, ce sera au tour des sept autres binômes de se lancer dans la compétition. Comme pour la première émission, celle de vendredi prochain a été enregistrée. Et nos confrères de Voici sont en mesure de dévoiler les autres couples du concours. Ainsi, nous apprenons que le public aura le plaisir de voir danser Lola Dubini avec une nouvelle recrue : Joël Luzolo. Aurélie Pons partagera aussi l'aventure avec un nouveau danseur qui répond au doux nom d'Adrien Caby. La danseuse Elsa Bois, qui a déjà remporté un concours de TF1, partagera quant à elle l'aventure avec le youtubeur Michou.

Les danseurs emblématiques Fauve Hautot, Candice Pascal et Christophe Licata sont de retour cette saison. Ils feront respectivement le show avec Tayc, Gérémy Crandeville et la star internationale Dita Von Teese. Enfin, après avoir été écarté, Christian Millette fera finalement son retour dans le programme. Et il a l'honneur de faire danser l'une des plus belles femmes de France : Vaimalama Chaves (Miss France 2019).

Pour découvrir leurs prestations, rendez-vous le 24 septembre 2021, sur TF1, à partir de 21h05.