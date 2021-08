Danse avec les stars 2021 : Christian Millette écarté, "ce n'est pas ma décision..."

"Après 8 ans sur DALS, j'ai vécu des moments incroyables sur chaque saison. La vie est pleine d'opportunités et j'ai très hâte de voir ce que me réserve la suite. Merci à vous tous de toujours être présents dans tout ce que j'entreprends et j'espère vous voir bientôt sur mes futurs projets, lance-t-il. Dans les prochains jours, un nouveau concept que j'ai crée prendra le jour, mais d'ici ce temps-là, j'ai décidé de faire un post pour chacune de mes saisons et vous dire ce qu'elle m'a apporté de bénéfique dans ma vie. Je souhaite le meilleur à tous les nouveaux danseurs et juges ainsi qu'à tous mes collègues que j'adore pour cette saison remplie de nouveautés."

Christian Millette, danseur du programme depuis la troisième saison en 2012, est l'un des danseurs emblématiques du concours de TF1. Il a ainsi été le partenaire de Lorie Pester, Noémie Lenoir,Elisa Tovati, Véronic DiCaire, Valérie Damidot, Elodie Gossuin, Lio et Liane Foly. De bien beaux moments qu'il pourrait peut-être revivre puisque, comme l'indiquent nos confrères de Télé Loisirs, il "n'est jamais loin s'il faut remplacer un danseur malade ou blessé".