Karine Ferri, sa rencontre avec Grégory Lemarchal : "Mon sang n'a fait qu'un tour"

Ils se sont aimés et c'est malheureusement la mort qui les a séparés. L'histoire d'amour entre Karine Ferri et Grégory Lemarchal a ému de nombreuses personnes. Tous les deux très discrets, ils ont révélé peu d'informations sur leur rencontre et les débuts de leur histoire d'amour. Une relation qui a démarré tout en douceur comme l'a confié il y a quelques années Karine Ferri.

C'est en 2007 au magazine Paris Match que Karine Ferri s'était confiée sur sa rencontre avec le gagnant de la Star Academy en 2004 et le coup de coeur qu'elle a eu pour lui. Tout commence en septembre 2005. L'animatrice et le chanteur se rencontrent grâce à une amie qu'ils ont en commun qui n'était autre que leur maquilleuse. "Un jour, Grégory appelle Laétitia, sur son portable pendant qu'elle me maquillait. 'C'est Grégory de la Star'Ac !', me dit-elle en aparté. 'Ah oui, il est pas mal, lui !' ai-je répondu. Elle raccroche et me dit : 'Eh bien figure-toi que lui aussi vient de me dire qu'il te trouve plutôt charmante.' Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai demandé à Laétitia de lui donner vite mon numéro de téléphone. C'était la première fois que je faisais un truc pareil !"

Et la maman de Maël (5 ans) et Claudia (2 ans) a rencontré quelques jours plus tard le célèbre chanteur dans son appartement. Attentionné, il avait cuisiné pour elle du veau sauté avec des pommes de terre. "En réalité préparé par sa mère, je l'ai su plus tard", a-t-elle précisé. Mais ce n'est pas ce soir-là que les amoureux se sont lancés, non. "Il a fallu que j'attende six mois pour qu'il me dise 'je t'aime' pour la première fois. Je n'en pouvais plus, mais j'aimais ça !", avait-elle révélé.

Le couple a vécu une histoire merveilleuse ensuite et Karine Ferri est restée auprès de Grégory Lemarchal, mort des suites de la mucoviscidose le 30 avril 2007, jusqu'à la fin. "Tous les 30 avril sont particuliers et ils le seront à jamais", a-t-elle confié des années plus tard à Télé Star. Karine Ferri est restée proche de la famille de son ex-compagnon et continue de soutenir l'association à son nom.