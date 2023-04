Michèle Bernier enceinte et "larguée" : pourquoi son ex Bruno Gaccio est parti ?

Avec Élodie Frégé, Michèle Bernier fait partie des nouvelles arrivantes de Mask Singer, la cinquième saison de l'émission débutant ce vendredi 14 avril à 21h10 sur TF1. L'occasion de faire un bond en arrière, et de revenir sur un fait marquant de la vie de la comédienne, à savoir sa séparation avec Bruno Gaccio. L'humoriste, scénariste, auteur et producteur de 64 ans l'avait quittée lorsqu'elle attendait Enzo, leur deuxième enfant qui est désormais âgée de 25 ans (ils ont d'abord eu une fille prénommée Charlotte, aujourd'hui âgée de 35 ans et actrice, ndlr).

"Peut-être qu'il y avait des warnings que je n'avais pas vus. Moi j'étais dans ma vie, j'étais bien, j'étais heureuse. Je l'aimais tellement. Pour moi, c'était une histoire d'amour éternelle. Dans une séparation, tout le monde y laisse des plumes", confiait Michèle Bernier à Karine Le Marchand en 2018, lors de son passage dans Une ambition intime. Une émission dans laquelle sa fille Charlotte s'était également exprimée sur cette séparation, et sur la manière dont elle l'avait vécue.

Un papa super

"Je n'ai pas de souvenirs hyper précis comme celui du jour où mon père est parti. Cette période est assez floue. J'avais 8 ans et demi et c'est avec le recul que je me dis qu'elle devait ne pas être bien. Mais je ne me rendais pas compte à quel point cela devait être difficile de se faire larguer enceinte. C'est en grandissant que j'ai pris conscience d'à quel point c'était une période compliquée pour elle. Elle a tout fait pour qu'on ne voie rien. (...) Il fallait surtout que rien ne n'atteigne Enzo. Il ne fallait pas qu'il sache que nous, on n'allait pas bien. Il fallait que lui aille bien", avait ainsi raconté la maman des jumeaux Zoé et Roméo à la présentatrice de l'Amour est dans le pré.

Malgré cette désillusion, Michèle Bernier a toutefois su gérer ses émotions afin de rester en bons termes avec son ex-compagnon. "C'est parce que j'ai fait beaucoup de psychanalyse que je ne suis pas rentrée dans un système de rancoeur et de guerre qui fait que ça ne s'arrête jamais. (...) Bruno est un papa super", ajoutait-elle lors de son entretien avec Karine Le Marchand. Un an plus tard, et cette fois-ci sur les ondes d'Europe 1, l'amie de Mimie Mathy confirmait avoir gardé de très bonnes relations avec lui : "Vraiment j'ai beaucoup de respect pour Bruno Gaccio, c'est un homme qui aura marqué ma vie en dehors de nos enfants qui sont les plus importants bien sûr". Tout est bien qui finit bien, donc !