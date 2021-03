Michèle Bernier quittée par Bruno Gaccio alors qu'elle était enceinte : "Je ne lui en voudrais jamais"

Michèle Bernier a vécu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Surmontant le suicide de sa mère, la comédienne a su prendre les choses avec recul et sagesse lorsque son compagnon Bruno Gaccio l'a quittée lorsqu'elle était enceinte. Elle attendait alors leur deuxième enfant, Enzo (24 ans cette année).

Un aléa de la vie qu'elle avait évoqué lors de son passage dans Une ambition intime, en 2018. "Peut-être qu'il y avait des warnings que je n'avais pas vus. Moi j'étais dans ma vie, j'étais bien, j'étais heureuse. Je l'aimais tellement. Pour moi, c'était une histoire d'amour éternelle. Dans une séparation, tout le monde y laisse des plumes", décrivait-elle face à Karine Le Marchand.

Grâce à l'aide d'un professionnel, Michèle Bernier a surmonté cette épreuve avec pragmatisme. "C'est parce que j'ai fait beaucoup de psychanalyse que je ne suis pas rentrée dans un système de rancoeur et de guerre qui fait que ça ne s'arrête jamais. (...) Bruno est un papa super", reconnait la maman de Charlotte (33 ans). À l'époque, Bruno Gaccio - célèbre auteur des Guignols de l'info - était tombé fou amoureux d'Agnès Michaux, ancienne présentatrice de Canal+. Ensemble, ils avaient accueilli un fils prénommé Amedeo (20 ans).

Contrairement à certains couples, Michèle Bernier a su entretenir de bons rapports avec le papa de ses enfants. "Vraiment j'ai beaucoup de respect pour Bruno Gaccio, c'est un homme qui aura marqué ma vie en dehors de nos enfants qui sont les plus importants bien sûr", expliquait-elle sur les ondes d'Europe 1 en février 2019.

"On est responsable de ce qu'on installe et si on n'a pas envie que ce soit ça [un bain de sang, NDLR], on fait ce qu'il faut pour que ce ne soit pas ça. La vie elle change, il est amoureux de quelqu'un d'autre, c'est comme ça, on peut pas attacher les gens au radiateur, ça ne marche pas", reconnaissait-elle alors. Sans rancune.