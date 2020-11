Michèle Bernier : Tendre message pour les 24 ans de son discret fils Enzo

A 64 ans, Michèle Bernier savoure un succès populaire plus fort que jamais grâce, notamment, à sa série La Stagiaire, sur France 3. Et si, côté coeur, elle ne semble pas avoir retrouvé l'amour, elle est cependant l'heureuse maman de deux enfants. Son fils vient de fêter son anniversaire et elle n'a pas manqué de souligner l'évènement sur les réseaux sociaux.

Samedi 28 novembre, sur son compte Instagram suivi par presque 72 000 fans, Michèle Bernier a donc partagé une photo d'elle au côté de son fils Enzo. Une photo qui avait été prise par un professionnel lors d'une soirée avec tout le gratin parisien pour assister à une représentation de son spectacle intitulé Vive Demain ! en janvier 2019, au théâtre des Variétés. En légende, elle écrit : "Bon anniversaire mon fils d'amour 24 ans !!! Tout le bonheur et la fierté d'être ta maman !!!!" Enzo est né de sa longue relation passée avec Bruno Gaccio, ex-auteur de l'émission culte Les Guignols. Quelques semaines plus tôt, le 9 octobre précisément, c'était sa soeur Charlotte qui fêtait elle aussi son anniversaire à l'occasion de ses 33 ans.

Enzo Gaccio est un discret jeune homme qui se tient loin du show business, à l'inverse de sa soeur Charlotte, comédienne comme leur maman. Si on ne sait pas vers quelle carrière il se dirige, nul doute que Michèle Bernier le soutiendra quoi qu'il décide. Il faut dire qu'avec ses enfants, la pensionnaire ponctuelle des Grosses Têtes de RTL forme un clan ultra soudé. "Charlotte dit qu'on est des koalas et c'est vrai. On est ensemble. Avec Charlotte, on finit la même phrase. Quand je suis avec Enzo, je sais qu'on va rire de la même chose. C'est un truc de dingue et ça a toujours été comme ça. C'est passionnel", déclarait ainsi Michèle Bernier dans l'émission Une ambition intime sur M6, en 2018.