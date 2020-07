Charlotte Gaccio décomplexée en maillot : délirante sirène aux jolies formes

Depuis deux ans et demi, Charlotte Gaccio est la maman de jumeaux, une fille prénommée Zoé et un garçon qui porte le doux nom de Roméo. Fière de ses formes, la fille de Michèle Bernier et du co-auteur des Guignols de l'info Bruno Gaccio, s'est peu à peu détachée du regard des autres, surtout pour ses rôles. "Ce n'est pas facile pour une actrice parce qu'on dépend du désir de l'autre. Mais je commence à sortir de cela : on ne m'appelle plus pour jouer la grosse bonne copine, ou celle qui veut se faire baiser par n'importe qui et qu'on présente comme plantureuse. On m'embauche parce qu'on m'aime bien, moi", avait-elle confiée en octobre 2019, lors d'une interview accordée au magazine Grazia. Avec tant d'humour et d'autodérision, Charlotte Gaccio mérite bien plus que ça!