Michèle Bernier : Retour sur son histoire avec Bruno Gaccio

Ces dernières années, Michèle Bernier a prouvé qu'elle était plus populaire que jamais grâce à de beaux succès sur les planches comme à la télévision. Depuis 2015, c'est dans la série La Stagiaire (France 3) qu'elle cartonne dans le rôle de Constance Meyer. Mais si cette réussite professionnelle la comble, est-ce suffisant dans son coeur ? Côté perso, les choses sont moins roses.

Michèle Bernier est réputée pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, elle a ainsi déjà eu l'occasion d'évoquer sa vie sentimentale en dents de scie. Pendant une quinzaine d'années, elle a partagé son quotidien avec Bruno Gaccio, figure incontournable des Guignols de l'info. Une romance qui a donné naissance à deux enfants : Charlotte (née en 1987) et Enzo (né en 1997). Mais le conte de fées a tourné au vinaigre et le couple s'est séparé. Larguée par son compagnon, parti avec une autre, elle avait alors encaissé le coup. "Peut-être qu'il y avait des warnings que je n'avais pas vus. Moi j'étais dans ma vie, j'étais bien, j'étais heureuse. Pour moi, c'était une histoire d'amour éternelle. Je n'étais pas dans l'idée que ça allait s'arrêter", confiait-elle en 2018 dans Une ambition intime.

Après cette rupture, pour ne pas avoir envie de jeter des assiettes au visage de Bruno Gaccio, la comédienne a alors pris une bonne décision : se faire aider. "C'est parce que j'ai fait beaucoup de psychanalyse que je ne suis pas rentrée dans un système de rancoeur et de guerre qui fait que ça ne s'arrête jamais. (...) Bruno est un papa super", avait-elle ajouté dans l'émission. Malheureusement, après cette histoire de coeur elle a connu d'autres déconvenues avec les hommes. En 2018, après une nouvelle rupture, elle s'expliquait dans Femme actuelle. "Ça l'embêtait d'être 'monsieur de'. Je le comprends, j'ai été 'fille de', 'femme de' et j'ai des 'enfants de'. J'aimerais que ça dure un peu plus longtemps la prochaine fois. Il faudrait quelqu'un qui se soit accompli dans sa vie", disait-elle.

La Stagiaire, mardi 8 septembre 2020 dès 21h05 sur France 3.