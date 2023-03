Mask Singer saison 5 : date de lancement, nouveaux costumes, nouveautés... Tout ce qu'il faut savoir

Après une saison 4 de folie, Mask Singer sera de retour sur TF1 le 14 avril prochain pour une cinquième saison. Une émission qui sera toujours animée par Camille Combal, et que les fans doivent désormais attendre avec impatience. "Je pense qu'on a le meilleur casting depuis cinq ans. Il est fun, populaire, chante très bien et parle à toutes les générations" s'est notamment félicité Rémi Faure, directeur des Programmes de Flux du groupe TF1, lors de la conférence de presse organisée pour l'occasion, comme l'a rapporté Télé-Loisirs. A noter que plusieurs changements marqueront cette édition 2023. Focus sur ces derniers.

Nouvelles enquêtrices

Si Jeff Panacloc etKev Adams rempilent pour une nouvelle saison, Vitaa et Chantal Ladesou, qui découvraient l'émission l'année dernière, ne feront pas partie de cette nouvelle aventure. "C'est une question de planning et une volonté de se renouveler, notamment dans la manière d'enquêter" a déclaré Anthony Meunier, le producteur du programme, lors de cette conférence de presse à laquelle ont notamment assistés nos confrères de Puremédias. Elles seront remplacées par Elodie Frégé et Michèle Bernier. "Je suis très joueuse et ravie de rencontrer des gens issus d'un autre univers. Pour enquêter, je mise sur le fait que je connais pas mal de monde dans le milieu artistique...", s'est réjouie cette dernière.

Quant à l'ex-gagnante de la Star Academy, elle "compte" sur ses oreilles "pour découvrir qui se cache sous les costumes".

Nouveaux costumes

En parlant des costumes, les téléspectateurs ne seront pas déçus cette année. Une chenille, un soleil, un husky, un alien, une méduse, une biche et une sorcière (à la voix d'or !) seront notamment au programme. Sans oublier le lama, le zèbre, ou encore le chameau, qui a nécessité 1000 heures de travail et qui sera porté par, non pas une, mais deux célébrités ! "Cette saison, le pari est réussi avec un excellent rendu artistique. On a même fait appel à de la réalité augmentée", a annoncé Anthony Meunier, en ce qui concerne les costumes.