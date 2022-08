Mask Singer 4 - La Tortue : La star déjà démasquée ? Les enquêteurs sont unanimes !

Nouvelle saison de Mask Singer, nouveaux costumes ! En plus du Dalmatien, du Bébé, du Pain d'épices, du Pharaon, de la Mariée, du Génie, du Singe ou encore de l'Eléphant pompier, les téléspectateurs ont pu faire la connaissance d'une Tortue. Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc et Kev Adams se demandent bien quelle star se cache derrière. Pour mener l'enquête, voici les indices que nous avons sur elle.

Tous les indices dévoilés

- Elle est une tortue speed, même si elle a pris le temps de peaufiner ses débuts

- Elle se considère comme autodidacte

- "Entre mon coup de coeur pour ma discipline et mes vrais débuts il m'a fallu attendre quelques années", a-t-elle déclaré

- Elle a bien fait car elle a eu de suite une récompense et depuis elle est "fidèle à ses attentes et son public"

- Elle ne perd pas le nord, se dit voyageuse, direction "l'horizon"

- Elle est contente de rentrer là où tout a commencé, chez elle, "même si chez moi c'est la scène"

Par la suite, un autre indice est révélé : la Tortue a joué dans le même théâtre que Chantal Ladesou ! Aussi, lors de son portrait, un sac de citrons et un sachet de thé sont visibles.

Avis des enquêteurs

Après avoir entendu la Tortue interpréter Over the rainbow d'Israel Kamakawiwo'ole puis Titanium de David Guetta et Sia, les enquêteurs ont émis quelques hypothèses quant à son identité. Et pour le coup, Kev Adams, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc et Vitaa sont tous les quatre du même avis : ils pensent que c'est le comédien et humoriste canadien Anthony Kavanagh qui se cache derrière le costume.