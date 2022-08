Mask Singer 4 - La Mariée, une ex de Kev Adams ? Certains indices sont très parlants

Le Dalmatien drag-queen, le Bébé, le Pain d'épices, le Pharaon... les nouveaux costumes de Mask Singer saison 4 sont grandioses. L'émission est déjà de retour sur TF1 et il est temps d'enquêter comme le font Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc et Kev Adams. Pour trouver qui se cache derrière le magnifique personnage de La Mariée, voici ici la liste de tous les indices qui ont été dévoilés.

Tous les indices dévoilés

- Point commun avec le Singe, ils ont été couronnés d'or.

- Elle adore le blanc, surtout associé au rouge et au bleu.

- Elle est une fleur parmi les épines

- Elle sait ce que c'est d'être la seule à se faire une place dans "le club"

- Elle sait que la compétition va être rude

- Elle ne sous estime jamais ses concurrents

- Elle sait ce qu'elle veut et se donne les moyens d'y arriver

- Elle a rapidement su faire les calculs et choisi sa voie malgré des "coups durs"

- "Les femmes peuvent tout faire, j'ai ma place dans cette clique, je compte bien continuer", a-t-elle déclaré.

-Elle a interprété Aimer jusqu'à l'impossible de Tina Arena et Diamonds de Rihanna.

Avis des enquêteurs

Une personne du public a pensé à la chanteuse Anggun tandis que Kev Adams a misé sur l'ancienne joueuse de football Laure Boulleau. Chantal Ladesou a pensé à l'actrice espagnole Victoria Abril et Jeff Panacloc à la critique gastronomique Mercotte.

Une ex de Kev Adams ?

Lors de l'émission du 30 août, une séquence assez drôle a eu lieu. Après que la Mariée a chanté, Camille Combal lui a demandé - comme à tous les candidats - quel enquêteur pourrait plus facilement la démasquer. C'est alors qu'elle a répondu Kev Adams. Jean-Marc (marionnette de Jeff Panacloc), a alors réagi : "Je suis sûr qu'il l'a niquée". Et à l'animateur d'en rajouter une couche : "De toute façon, tous les ans on a eu une ex. Alors après, c'est savoir laquelle." La Mariée a ensuite précisé avoir croisé Kev Adams lors d'un événement, une fois.

En réalité, lors des trois saisons de Mask Singer aucune ex de Kev Adams n'a fait l'émission même si plusieurs fois les enquêteurs ont imaginé voir Iris Mittenaere apparaître. En revanche avant que Sylvie Tellier, ex-patronne des Miss France ne soit démasquée en avril dernier, elle - qui se cachait sous le costume du Caméléon - avait révélé : "Kev, à chaque fois que je l'ai croisé, je l'ai viré d'une chambre !" Des propos, confirmés par l'humoriste : "Je t'avoue que je ne connaissais pas du tout Sylvie dans cet égard, l'égard rigolo, l'égard caméléon. Moi, je connaissais Sylvie : 'Kev, il faut rentrer chez toi maintenant, ça suffit.'"