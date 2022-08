Mask Singer 4 - Le Pain d'épices démasqué : l'un des enquêteurs avait vu juste !

Le nouvelle et 4e saison de Mask Singer débutait ce 23 août sur TF1. En plus de nouveaux enquêteurs - Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc et Kev Adams - il y a bien sûr de nouvelles personnalités qui se cachent derrière les costumes. C'était le cas du Pain d'épices, qu'on annonçait comme l'une des stars de cette édition, mais qui a malheureusement été démasqué. Voici les indices qui ont été dévoilés à son sujet, alors qu'il se battait contre le Pharaon et l'Éléphant.

Tous les indices dévoilés

Il aime les prises de risques et a pris des virages à 30 degrés dans sa carrière, ce qui ne lui fait pas peur. Au début il n'était pas du tout partie pour faire de la scène, il devait faire un métier plus terre à terre. Il a fini sur les écrans avec des comédiens, musiciens, humoristes incroyables, des artistes en tous genres. Des images de casses de voitures ont été dévoilées. Il pouvait avoir un rapport avec Noël comme l'indique son costume. Son plus gros carton est "30 millions au box-office". Le Pain d'épices connaît le Pharaon et ensemble, ils ont cumulé plus de 10 millions d'entrées au box office.

Avis des enquêteurs

Après avoir pris connaissance de ces indices et avoir écouté ses deux prestations à savoir Ça plane pour moi de Plastic Bertrand puis Message personnel de Francoise Hardy, les enquêteurs ont donné leurs pronostics. Kev Adams a hésité tandis que Chantal Ladesou et Vitaa ont respectivement pensé aux cuisiniers suivants : Philippe Etchebest et Norbert Tarayre. Jeff Panacloc aurait quant à lui reconnu la voix de l'acteur Frédéric Diefenthal.

Il s'agit finalement de...

Jeff Panacloc et Jean-Marc ont vu juste ! Il s'agissait bel et bien de l'acteur Frédéric Diefenthal, notamment connu pour ses rôles dans Le juge est une femme ou Demain nous appartient. Il est la deuxième star éliminée de l'aventure après Marianne James qui portait le costume du bébé.