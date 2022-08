Mask Singer 4 - Le Pharaon : l'identité de la star derrière ce costume ne fait presque aucun doute

Le Dalmatien, le Bébé, le Pain d'épices... les nouveaux personnages de Mask Singer saison 4 sont magnifiques. Au casting également, il y a le Pharaon. Une star se cache dessous mais qui ? La question doit être résolue grâce à une enquête rondement menée par Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc et Kev Adams. Les fans du programme peuvent aussi jouer le jeu. Pour les aider, voici un résumé des indices concernant le Pharaon.

Tous les indices dévoilés

- Le Pharaon est un passionné de football.

- La musique de la Coupe du Monde 1998 ressurgit lors de son portrait tandis qu'il joue un match. "Je me souviens de France-Brésil quand j'étais môme (...) j'ai hurlé et j'ai su que toute ma vie je serai fidèle au ballon rond".

- Il a écrit un livre sur le football. Et pas seulement : "Quand j'aime, j'écris. les femmes, les auteurs, le foot... je leur ai donné mes mots"

- Le Pharaon semble avoir eu de l'expérience sur les terrains de foot mais désormais il est uniquement "spectateur".

- Il s'est illustré en tant qu'acteur. Avec Le Pain d'épices, ils a d'ailleurs cumulé plus de 10 millions d'entrées au box office.

- Lors de son portrait, on découvre : le symbole de la Tour Eiffel (signe qu'il est peut être fan du Paris Saint-Germain), le drapeau de la France.

Avis des enquêteurs

Pour Kev Adams, face aux indices et en l'entendant chanter, il ne fait aucun doute qu'il s'agisse de Francis Huster. Chantal Ladesou y a également pensé mais est plus mitigée vis-à-vis de l'âge. Elle soumet alors l'idée de Guy Roux, Marc Lévi ainsi que Guillaume Musso, avant de penser à Michael Grégorio. Vitaa rejoint de son côté Kev Adams et se persuade que derrière le Pharaon se cache Francis Huster. Même constat pour Jeff Panacloc. Les internautes eux aussi pensent qu'il s'agit du comédien.