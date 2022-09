Mask Singer 4 - L'Espion démasqué : Jeff Panacloc était sur la bonne piste !

Cette nouvelle et quatrième saison de Mask Singer est décidément pleine de surprises. De premières personnalités ont d'ores et déjà été démasquées comme le Bébé, le Pain d'épices, la Souris, le Koala, le Génie, ainsi que la star internationale venue jouer hors compétition le temps d'un épisode. Il s'agissait de David Hasselhoff. Et pour la première fois, un Espion s'est infiltré dans les coulisses de l'émission. Des indices à son sujet ont été révélés afin de guider le quatuor d'enquêteurs, composé de Vitaa, Jeff Panacloc, Chantal Ladesou et Kev Adams, dans leurs recherches.

"C'est quelqu'un de connu, quelqu'un de célèbre, qui aurait bien aimé être à votre place", avait confié l'animateur Camille Combal à ses camarades du jury. En coulisses, l'animateur phare de TF1 avait par ailleurs découvert que l'Espion chaussait du 45. Puis, grâce à des vidéos de surveillance de lui fouillant les loges des candidats, il était dévoilé que l'Espion avait malencontreusement laissé traîner derrière lui son porte-clé à l'effigie de Jean-Marc, la marionnette du ventriloque Jeff Panacloc. Enfin, les téléspectateurs ont pu découvrir qu'il était à la fois fan de Chantal Ladesou, dont le visage est son fond d'écran de téléphone, mais aussi un proche de Kev Adams. Un complice lui a d'ailleurs rappelé par SMS de se méfier de l'humoriste qu'il connaît bien.

Sur les réseaux sociaux, le nom de Jarry a très souvent été cité. Il a été juré de Mask Singer les trois premières saisons, d'où son envie d'être à la place des enquêteurs, il est aussi le metteur en scène du dernier spectacle de Jeff Panacloc, ce qui expliquerait le porte-clé Jean-Marc, et il est le complice à la fois de Chantal Ladesou et de Kev Adams. Jeff Panacloc a pensé à Tom Villa ce mardi 13 septembre, quelques instants seulement avant que l'identité de l'espion soit révélée aux téléspectateurs.

Et il s'agissait bel et bien de l'humoriste et animateur de radio Tom Villa, comme l'avait prédit Jeff Panacloc qui a une fois de plus visé juste ! Tom Villa a ensuite rejoint les enquêteurs pour les aider à trouver les autres personnages.