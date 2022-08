Mask Singer 4 - La Souris : Gros flou sur son identité malgré ces nombreux indices

Le Dalmatien, le Bébé, le Pain d'épices... les personnages de Mask Singer ont commencé à se dévoiler ce mardi 23 août 2022 lors du coup d'envoi de la quatrième saison. Et ils sont plus étonnants les uns que les autres. Pour cette nouvelle édition, Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc,Kev Adams font partie du jury et ont pour mission de démasquer chacun des candidats. Tout comme les téléspectateurs, ils ont notamment pu faire la connaissance avec la Souris dompteuse. Un personnage très intéressant et très intriguant. Voilà ce que l'on sait sur elle.

Tous les indices dévoilés

- Elle n'est pas là pour "jouer les starlettes".

- "J'ai déjà chanté, de manière professionnelle bien sûr : studio, clip et tout et tout", a-t-elle révélé.

- Elle chante "utile" car ce qu'elle fait doit avoir un sens.

- La Souris est toujours "très bien entourée".

- Elle a déjà pris la plume.

- Des images de salle de cabaret, de garde-robe ont été dévoilées.

- Une photo de Gérard Hernandez et Marion Game, deux acteurs stars du programme Scènes de ménages. ont aussi été diffusées.

Avis des enquêteurs

Pour les enquêteurs, plusieurs pronostics se dessinent. Jeff Panacloc a pensé à Michèle Laroque. Chantal Ladesou pari plutôt sur Julie Ferrier tandis que Vitaa a cru reconnaître Lorie. Enfin, Kev Adams suppose qu'il pourrait s'agit de Sofia Essaïdi ou de Claire Keim.

Du côté des internautes, les avis sont divers. Valérie Karsenti, Laetita Milot ou encore Nadia Roz... La Souris a assurément donné du fil à retordre !