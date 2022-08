Mask Singer 4 - Le Génie démasqué : aucune surprise au moment de découvrir la star !

Mask Singer était de retour ce mardi ! Après la victoire de Denitsa Iknomova (Le Papillon) il y a quelques mois, les investigations ont repris la semaine dernière pour cette saison 4 avec Kev Adams, épaulé par de nouveaux enquêteurs (Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc et Kev Adams). Déjà trois candidats ont été démasqués : le Bébé, le Pain d'épices et le Koala. À l'instant, c'est le Génie qui vient d'être éliminé pour ce deuxième prime de cette nouvelle saison. Voici les indices auxquels avaient accès les enquêteurs.

Tous les indices dévoilés

-Il est là pour exaucer vos rêves les plus fous, comme il vit lui-même "ses rêves les plus dingues"

-Venise, Lac du Loch Ness, Palais de Buckingham, Muraille de Chine... "Que de destinations, faut dire que j'ai bossé, je contrôle même quand c'est de l'impro. C'est comme ça que j'ai jamais le moral en berne"

- L'humeur du génie est toujours au beau fixe

- C'est l'heure pour lui de "sauter dans le grand bain, en piste !"

- Des ballons de baudruche ainsi qu'une radio ont été dévoilés

- Il a chanté Gangnam Style de Psy et Sensualité d'Axelle Red

Avis des enquêteurs

Chantal Ladesou a pensé à Marc Lévy, Booder et ​​Danièle Évenou avant que Kev Adams ne mette tout le monde sur la piste de Yoann Riou. Le génie s'est défendu en affirmant être l'humoriste Booder afin de brouiller les pistes.

Il s'agit finalement de...

Et c'est bel et bien Yoann Riou, commentateur sportif, qui se cachait derrière le costume du génie. Bravo aux enquêteurs pour leur excellente intuition !