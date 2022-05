Mask Singer : Jarry très gêné après un geste maladroit de Gilbert Montagné, fou rire général déclenché

La soirée a été riche en rebondissements vendredi 6 mai 2022 au soir sur TF1. La chaîne diffusait la demi-finale de Mask Singer, au cours de laquelle un enquêteur surprise est venu apporter son aide à Alessandra Sublet, Jarry, Kev Adams et Anggun et un nouveau candidat a été éliminé. C'est l'Arbre qui a quitté la compétition cette semaine et qui a été démasqué dans la foulée. Il s'agissait de Gilbert Montagné !

Depuis le début de la saison, le jury était persuadé que le chanteur se prêtait au jeu, et avec raison. Ils ont eu une ultime confirmation lorsque Jarry a eu l'occasion de descendre sur scène pour lui demander de prononcer le mot "musicienne" avec sa véritable voix. Une fois à ses côtés, l'humoriste a exprimé toute sa joie de rencontrer, plus ou moins, Gilbert Montagné. "Je pourrais pleurer tellement je vous aime, je vous aime tellement", a-t-il lâché en l'enlaçant. Et de blaguer : "Excuse-moi, je ne sais pas quelle partie de ton corps je touche, je ne voudrais pas...". Il est vrai qu'il était compliqué de comprendre comment était installé le chanteur dans son déguisement. Mais finalement, c'est l'interprète d'On va s'aimer qui a gaffé.

Fou rire général en plateau

En effet, l'artiste aveugle suite à une erreur médicale s'est soudainement mis à agiter activement ses mains, jusqu'à toucher, sans faire exprès bien sûr, les parties intimes de Jarry, forcément très surpris. Ce qui a provoqué un gros fou rire sur le plateau. "Oh mais dites donc, il t'a fait un...", a commenté Alessandra Sublet au côté d'une Anggun hilare. "Du coup, je vais rentrer de dos", a rebondi l'enquêteur avant de retrouver sa place. "Vous n'êtes pas descendu pour rien, vous avez passé un bon moment", a ensuite ironisé l'animateur Camille Combal.

À noter que la saison 3 de Mask Singer touche déjà à sa fin. Le 13 mai prochain aura lieu la grande finale du programme musical. Il reste encore à découvrir les identités de trois personnages, à savoir la Banane, Le Papillon et le Cerf.