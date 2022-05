Kendji Girac dans Mask Singer : sa participation gâchée par une grosse bourde, les internautes déçus

La fin de Mask Singer approche à grands pas ! Vendredi 6 mai, TF1 diffusait déjà la demi-finale du programme musical. À l'issue de cette soirée, c'est l'Arbre qui s'est fait éliminer. Un costume sous lequel se cachait Gilbert Montagné. Pour le démasquer, le jury composé d'Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry ont eu le droit à un petit coup de pouce de la part d'un enquêteur surprise. En effet, comme l'a fait Anne Roumanoff sous le masque du Gorille, un autre artiste s'est prêté au jeu le temps d'un soir seulement.

Le public avait cette fois-ci affaire à un Loup et avait obtenu plusieurs indices pour découvrir sa véritable identité. Sa démarche a néanmoins suffi pour que Jarry le reconnaisse en quelques secondes seulement. "Je sais qui c'est !", s'est-écrié l'humoriste en voyant débarquer le personnage sur scène. Et il s'agissait bien de... Kendji Girac ! Outre sa démarche, c'est bien sûr son accent charmant et les indices rappelant ses origines gitanes qui l'ont trahi.

Malheureusement, pour les téléspectateurs, la surprise était tombée à l'eau dès la semaine dernière. En effet, après l'élimination du Crocodile, TF1 avait malencontreusement spoilé la demi-finale avec une bande-annonce dans laquelle apparaissait déjà Kendj Girac. Une grosse bourde qui n'a pas manqué d'agacer les internautes. "Le loup, c'est Kendji Girac j'ai vu son visage dans les extraits la semaine dernière !", "Même s'ils n'avaient pas grillé la surprise, c'est beaucoup trop grillé, Kendji", "Faire semblant d'être choqué alors que TF1 avait spoilé Kendji Girac dans la bande annonce", "Ah bah là, suspense express étant donné que la réponse a été donné dans la bande-annonce la semaine dernière...", "Ils se sont cramés dans la bande annonce la semaine passée", regrette-t-on sur Twitter.



Malgré ce couac, les fans du programme peuvent continuer à mener l'enquête jusqu'au bout étant donné qu'il reste encore trois personnages à démasquer : le Papillon, la Banane et le Cerf. Le grand vainqueur de cette saison 3 sera connu vendredi prochain, le 13 mai 2022.