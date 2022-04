Mask Singer - l'Arbre : Tous les indices dévoilés

C'est le 1er avril que Mask Singer a fait son grand retour à la télévision pour son édition 2022. Camille Combal est toujours aux commandes de l'émission et du côté des enquêteurs, le public a une fois de plus pu compter sur Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry. La joyeuse bande avait notamment pour mission de savoir quelle personnalité se cachait dans le costume de l'Arbre.

Indices du portrait de L'Arbre

L'Arbre a souvent donné de la voix et a connu des terrains de jeu bien plus grand que le plateau de Mask Singer. S'il est connu en France, c'est ailleurs qu'il a débuté sa carrière. Mais il est bien vite revenu. Il a été sur la scène de nombreux Zénith. Il a bougé la vie des gens. Il les a accompagnés dans des moments joyeux, mémorables. Zidane n'aurait pas eu la vie qu'il a eue sans lui. Il aime observer la nature et aime le soleil. Il aime et connaît très bien Cool And The Gand. Ils ont déjà partagé la scène ensemble.

Indices tirés des images de L'Arbre

Un dictionnaire Français-Anglais ainsi qu'une statue de la Liberté miniature. Le mot "bougeotte, des ballons en hélium de différentes couleurs, une étoile en objet indice. "Je me régale d'avoir une bonne étoile et pas qu'une, les étoiles je les connais pas mal", a expliqué l'Arbre. Des échecs, Zinédine Zidane, le soleil. La chanson Fresh de Cool And The Gang, New York, un piano, une guitare.

Avis des enquêteurs

Dès la première émission, Alessandra Sublet, Angun, Kev Adams et Jarry étaient persuadés qu'il s'agissait de Gilbert Montagné.