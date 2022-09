Mask Singer 4 - Le Cobra démasqué : une immense star se cachait sous ce costume, découvrez laquelle !

L'enquête s'est poursuivie ce mardi soir sur TF1 avec un nouvel épisode de Mask Singer. Après avoir déjà démasqué le Bébé, le Pain d'épices, le Génie ou encore le Koala, les quatre membres du jury Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc et Kev Adams, ont tenté de percer le mystère du Cobra.

Un personnage pas comme les autres puisque derrière son costume se cachait une star internationale. Pour faire durer le suspense, la production de l'émission avait révélé en amont un premier extrait de son passage en plateau qui ne faisait guère progresser l'enquête. Un cliché sur lequel figuraient 20 drapeaux avait ensuite été partagé. Parmi eux celui de l'Algérie, de l'Angleterre, des Pays-Bas, du Brésil, de l'Allemagne, de la Turquie ou encore du Canada et des Etats-Unis. Mais il fallait attendre le portrait du Cobra pour véritablement en savoir plus.

Tous les indices dévoilés

-Il vient de Los Angeles mais connait bien l'Europe, moins la France...

- Il sera bientôt en tournée en Europe, peut-être à Paris !

- La chanson lui a réussi entre " disques d'or et de platine ". Il en a plus de 40

- Bandes originales de films, comédies musicales, sans oublier les récompenses... Il a beaucoup de succès !

-Il a chanté devant 1 million de personnes, en une seule fois

-Il a vendu plus de cd que Michael Jackson

-Il est associé à des évènements historiques

-Il a son étoile sur Hollywood Boulevard

-Il a été en duo avec un chanteur français

-Il détient un record mondial qui fait de lui une icône de la pop culture

-Il connaît bien les " producteurs "

- Il est à la fois chanteur et acteur

Il a chanté My Way de Frank Sinatra.

Avis des enquêteurs

Kev Adams pensait à Iggy Pop, comme Vitaa. David Hasselhoff a été ciblé par Jeff Panacloc tandis que Chantal Ladesou a cité le nom de Mick Jager.

Il s'agit finalement de...

Et c'était finalement David Hasselhoff, star de la série Alerte à Malibu, qui se cachait sous ce costume ! Bien joué à Jeff Panacloc qui avait vu juste ! Nouvelle bonne réponse pour lui après sa découverte du Pain d'épices qui était l'acteur Frédéric Diefenthal.