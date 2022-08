Mask Singer 4 - Le Dalmatien drag-queen : Tous les indices dévoilés

Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc et Kev Adams forment la nouvelle équipe d'enquêteurs de Mask Singer, pour la quatrième saison qui fait son grand retour le 23 août sur TF1. Les enquêteurs ont une fois de plus pour mission de trouver quelles personnalités se cachent sous les costumes inédits et somptueux. Six premières célébrités ont été présentées pour le lancement et des premiers indices à leur sujet ont été dévoilés aux téléspectateurs. Voilà ceux qui concernent le Dalmatien draq-queen.

Tous les indices dévoilés

Le Dalmatien, qui affrontait le Bébé (qui a été démasqué) et la Souris, s'est présenté dans un costume laissant penser qu'il évolue dans l'univers du Drag. On sait par ailleurs qu'il existe un point commun avec le Bébé : ils ont tous deux remporté un Molière et à travers un premier magnéto, il indique que sa voix "a déjà impressionné dans bien des registres". Ainsi, les possibilités s'élargissent et le Dalmatien pourrait bien être connu à la télévision, à la radio, dans la musique ou au théâtre.

"Je suis un dalmatien mais je ne suis pas sûr d'obéir sagement. Je suis un dalmatien de musique, j'adore ça", a précisé le personnage lors de son portrait, affirmant "tenir le rythme sur scène". Le mot "piano" se révélait par ailleurs à l'écran. "Je ne peux pas donner le nom des tubes que j'ai chanté, un SOS m'a vraiment aidé", a continué la célébrité. Toutefois, contrairement à ce qu'on pourrait penser de par ces indices, la chanson n'est pas son métier principal.

Avis des enquêteurs

Pour Kev Adams, il est aussitôt clair qu'il ne s'agit pas d'une femme derrière le costume de Dalmatien mais bien d'un homme : "Les fesses sont rembourrées, les seins sont rembourrés... Tout est rembourré !", a-t-il souligné. Une opinion que rejoint Vitaa, laquelle a repéré "une démarche de cow-boy".

Selon eux, il pourrait s'agir de Booder, d'Afida Turner ou de Christelle Chollet. Du côté des internautes, ces derniers sont persuadés qu'il s'agit en effet de l'humoriste et comédienne Christelle Chollet.