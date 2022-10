Michèle Bernier "larguée enceinte" par Bruno Gaccio, leur fille Charlotte se souvient... tristes confidences

Bruno Gaccio, un des célèbres auteurs des Guignols de l'info, a formé un beau couple avec une autre figure de l'humour, Michèle Bernier. Mais le duo a traversé une épreuve qui n'avait rien de drôle : une rupture en 1997 qui s'est déroulée pendant la deuxième grossesse de la comédienne. Dans l'émission Une ambition intime, la fille de l'héroïne de la série La Stagiaire sur France 3, Charlotte, avait abordé cette douloureuse situation.

"Je n'ai pas de souvenirs hyper précis comme celui du jour où mon père est parti. Cette période est assez floue. J'avais 8 ans et demi et c'est avec le recul que je me dis qu'elle devait ne pas être bien. Mais je ne me rendais pas compte à quel point cela devait être difficile de se faire larguer enceinte. C'est en grandissant que j'ai pris conscience d'à quel point c'était une période compliquée pour elle. Elle a tout fait pour qu'on ne voie rien. (...) Il fallait surtout que rien ne l'atteigne lui [Enzo, l'autre fils de Michèle Bernier et Bruno Gaccio ndlr]. Il ne fallait pas qu'il sache que nous, on n'allait pas bien. Il fallait que lui aille bien", confiait ainsi la maman des jumeaux Zoé et Roméo, non sans émotion.

La fille du célèbre Professeur Choron partageait également son vécu lors du programme : "J'avais tellement peur. Je me suis dit que cet enfant devait être protégé. Peut-être que je l'ai trop couvé mais je ne pouvais pas m'en empêcher." Sa vision de son histoire sentimentale avec Bruno Gaccio était manifestement différente de ce que lui vivait : "Peut-être qu'il y avait des warnings que je n'avais pas vus. Moi j'étais dans ma vie, j'étais bien, j'étais heureuse. Pour moi, c'était une histoire d'amour éternelle. Je n'étais pas dans l'idée que ça allait s'arrêter." Bruno Gaccio a été en couple avec avec Agnès Michaux, l'ex-présentatrice de C'est pas le 20 heures sur Canal+, avec qui il a eu un enfant, Amedeo (12 ans).

Pour autant, Michèle Bernier a tout fait pour dépasser les rancoeurs, en passant notamment par un thérapeute : "C'est parce que j'ai fait beaucoup de psychanalyse que je ne suis pas rentrée dans un système de rancoeur et de guerre qui fait que ça ne s'arrête jamais." Aujourd'hui bien dans ses baskets, celle qui est sur les planches dans Je préfère qu'on reste ensemble s'accommode de son célibat, même si elle ne cache pas avoir rêvé de l'amour éternel !