Charlotte Gaccio : En couple depuis l'adolescence avec le père de ses enfants, rares confidences

Il y a déjà un an que Charlotte Gaccio a rejoint la grande famille de Demain nous appartient sur TF1. La comédienne a été choisie pour interpréter le rôle d'Audrey, une mère célibataire qui se démène pour offrir la meilleure des qualités de vie à ses trois enfants. Forcément, ce personnage très humain a beaucoup touché Charlotte Gaccio qui est elle-même maman. En 2017, la fille de Michèle Bernier et Bruno Gaccio a en effet accueilli ses jumeaux Zoé et Roméo.

"Jouer une maman m'a séduite. Je n'en avais pas incarné depuis que je l'étais devenue. (...) Je suis contente de jouer un rôle comme celui-là, qui ressemble à la vraie vie", a-t-elle déclaré lors d'une interview pour Nous Deux. Avec son métier très prenant, Charlotte Gaccio n'a toutefois pas une vie des plus communes. Et pour cause, elle se retrouve souvent à Sète pour le bien des tournages de Demain nous appartient alors que sa famille, elle, reste à Paris, sa ville natale qu'elle n'a pas voulu quitter. "Je ne me voyais pas changer les habitudes de tout le monde", a-t-elle justifié. Et de reconnaître : "C'est difficile de rester loin de sa famille longtemps mais notre organisation fonctionne."

Il faut dire que Charlotte Gaccio forme un couple des plus solides avec son mari, dont elle est amoureuse depuis son adolescence ! Une relation durable qui leur permet alors de surmonter tous les obstacles. "C'est sûr que d'être aimée depuis tant d'années donne confiance en soi, en la vie, en l'amour. C'est une grande chance. Je ne me suis jamais demandé s'il y avait mieux ailleurs. Tant qu'on est heureux d'être ensemble, on reste ensemble", a-t-elle confié.

Mais alors, quel est leur secret ? La comédienne de 34 ans a accepté d'en dire plus sur les bases de leur amour. "Se parler, c'est très important, ne pas oublier de se dire qu'on s'aime, de penser à l'autre. On est tous les deux des enfants de divorcés, donc on a conscience de la difficulté de préserver le couple. On fait en sorte de traverser ce qu'on peut ensemble. Pourvu que ça dure", leur a-t-elle souhaité.