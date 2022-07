Charlotte Gaccio est en couple avec son amoureux... depuis ses 14 ans !

A l'écran, elle forme un couple incroyable avec Adrien Rob, qui incarne Damien dans la série Demain nous appartient. Pour mimer l'amour fou, Charlotte Gaccio peut s'inspirer de ses propres sentiments puisqu'elle est en couple avec le même homme depuis qu'elle a 14 ans et que la flamme de leur idylle brûle toujours si fort. En ce qui concerne le secret de la longévité de cette histoire... il suffit de le lui demander !

On s'est mis ensemble quand on était adolescents

"La communication, avoue la comédienne dans les colonnes du magazine Télé 7 Jours. C'est ce qu'il y a de plus important ! Effectivement, ça fait maintenant vingt ans que je suis avec mon amoureux. Vous savez, il n'y a pas de règle... On s'est mis ensemble quand on était adolescents, et puis, un jour, ça a fait un an, puis deux, puis dix, puis vingt... et c'est toujours aussi chouette ! Tant qu'on s'aime et qu'on est heureux tous les deux, il n'y a aucune raison de ne pas rester en couple."

Alors que son personnage, Audrey Roussel, a une vie sentimentale relativement tumultueuse, Charlotte Gaccio mène une vie heureuse et stable. Bien sûr, elle partage quelques points communs avec son double de fiction, notamment cette rage protectrice dès qu'il s'agit de sa famille. "Mes enfants sont plus petits, soulève-t-elle. Je ne suis pas encore confrontée aux problématiques liées à l'adolescence, qui ont pu être abordées dans la série, comme le harcèlement. Mais, effectivement, quand Audrey monte au créneau pour protéger ses enfants, je ne vais pas chercher l'inspiration bien loin. C'est mon caractère."

En couple depuis deux décennies, l'actrice de 34 ans avait rencontré son compagnon, Sébastien Pons, sur un site d'adolescents qui parlent de musique et de tatouages. Elle avait annoncé qu'elle était enceinte, sur son compte Instagram, en juillet 2017. Charlotte Gaccio est maman de deux jumeaux, Zoé et Roméo, qui célèbreront, en octobre prochain, leur 5e anniversaire.

Retrouvez l'interview de Charlotte Gaccio dans le magazine Télé 7 Jours, n°3241.