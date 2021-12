Charlotte Gaccio victime du syndrome du ventre vide : "Ça reste compliqué..."

Dans la série Demain nous appartient, elle incarne une maman louve, parfois farouche. Durant les derniers épisodes diffusés sur TF1, Audrey Roussel, le personnage de Charlotte Gaccio, a carrément giflé une lycéenne qui avait osé prononcer des insultes grossophobes à l'égard de sa fille Lizzie. Dans la vraie vie, la comédienne de 34 ans est également mère. Mariée à Sébastien Pons, elle a donné la vie à deux jumeaux, le 15 octobre 2017, baptisés Zoé et Roméo.

J'ai du faire un gros travail sur l'acceptation de mon corps

Si la maternité est un bonheur quotidien, Charlotte Gaccio n'a pas très bien vécu sa période post-partum. Et pour cause. Comme elle l'a confié au site Magic Maman, elle a été victime du syndrome du ventre vide. "C'était difficile, se souvient la fille de Michèle Bernier. J'ai du faire un gros travail sur l'acceptation de mon corps. D'un coup, il avait changé, j'ai dû apprendre à me ré-approprier ce ventre sans bébé, déformé, mou, avec la peau distendue... Ça reste compliqué mais la vie fera son chemin. Je me souviens aussi que j'étais très fatiguée mais, ce qui était super avec des jumeaux, c'est le congé paternité plus long que pour un enfant. Le papa a pu rester un mois avec nous et c'était clairement le grand minimum !"