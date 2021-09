Charlotte Gaccio mariée : photo inédite de sa danse de mariage avec Sébastien

Très ouverte sur sa vie privée, Charlotte Gaccio poste régulièrement des photos de son cher et tendre, comme des photos en bikini ou encore de ses jumeaux Zoé et Roméo (nés en octobre 2017). Toutefois, cette dernière prend toujours le soin de flouter les visages de ses enfants lorsqu'elle les expose sur les réseaux sociaux. Comme de nombreuses personnalités, l'actrice de Demain Nous Appartient compte bien les préserver le plus longtemps possible.

Maman poule assumée, Charlotte Gaccio reste ouverte à l'idée d'avoir un troisième enfant. Lors d'une interview accordée à Télé 7 Jours, en août dernier, la mère de famille s'est d'abord réjoui des différents parallèles entre son personnage d'Audrey et sa vie quotidienne. "Le plus drôle, c'est que mon personnage a également des jumeaux parmi ses quatre enfants", a-t-elle indiqué. Et de poursuivre, au sujet de sa volonté d'agrandir sa famille : "Ce n'est pas à l'ordre du jour, mais, oui, la porte reste ouverte !"