Charlotte Gaccio privée de son mari à la Saint-Valentin : "Je t'aime doudou !"

Les grincheux diront qu'il n'y a pas de jour pour s'aimer et préféreront donc bouder dans leur coin. Grand bien leur fasse. Les coeurs tendres, eux, ne manqueront pas de célébrer l'amour et pas besoin de champagnes grands crus ou de chocolats. Quelques attentions, quelques gestes ou quelques mots suffisent... La comédienne Charlotte Gaccio s'est laissée prendre au jeu de la Saint-Valentin.

Sur son compte Instagram, la fille de Michèle Bernier et de son ancien compagnon Bruno Gaccio a partagé une photo d'elle et de son mari Sébastien. En légende, elle écrit : "CHEESY POST. Bonne journée de célébration de l'amour ! Cette année on ne la passe pas ensemble avec mon amoureux, mais j'avais envie de partager cette photo, extraite du shooting qu'on avait fait avec @rachelsaddedinestudio quand j'étais enceinte. Je nous adore là-dessus ! D'ailleurs, j'aimerais en refaire une, c'est un si joli moment à partager. Embrassez ceux que vous aimez, amis, enfants, famille, animaux, il n'y a pas de jour pour se dire qu'on s'aime, ok, mais ce serait vraiment dommage de ne pas se le dire aujourd'hui ! JE T'AIME DOUDOU !"

Charlotte Gaccio (32 ans), a épousé Sébastien Pons en 2012. Elle le fréquentait alors depuis déjà dix ans. Dans Toute une histoire, elle avait évoqué les coulisses de leur rencontre. "C'était sur internet. Ce n'était pas du tout un site de rencontres. C'était un site d'ados qui se parlent de musique, de tatouages, de choses comme ça. Et puis on s'est vus très vite dans la vie, on n'est pas restés trop longtemps derrière nos écrans. J'étais très contente de lui plaire ! Avec les photos pourraves de webcam qu'on avait à l'époque... Qu'il ait eu envie de me rencontrer et que ça fonctionne en vrai", s'était-elle souvenue.

Depuis, ils ont accueilli des jumeaux prénommés Zoé et Roméo, nés en octobre 2017.