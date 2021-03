Michèle Bernier, toujours très proche de son ex Bruno Gaccio, père de ses deux enfants : "C'est important"

Elle est un coeur à prendre... mais débordant déjà d'amour. Pendant quinze ans, Michèle Bernier a été en couple avec Bruno Gaccio et a eu, avec lui, deux enfants : Charlotte, 33 ans, comédienne elle aussi, et Enzo, 23 ans. Séparés depuis l'année 1997, pendant cette seconde grossesse, les deux ex sont pourtant restés en très bons termes. "Nous avons du mal à nous passer les uns des autres, explique l'actrice, à propos de sa famille au magazine Nous Deux. Il n'y a pas de conflits de génération entre nous. Les sentiments sont là, l'envie d'être ensemble aussi. Nous avons toujours plein de choses à nous raconter. J'organise beaucoup de brunchs et de déjeuners depuis le couvre-feu, où je convie leur père. C'est important de conserver une relation familiale qui ne soit pas dans le conflit."

Je suis une grand-mère encore très active

Michèle Bernier avait déjà évoqué le fait que la psychanalyse lui avait permis de ne pas rentrer dans un système de rancoeur et de guerre interminable avec son ex. Marquée par cette rupture, elle accueille désormais Bruno Gaccio à la maison comme un membre de la famille. Le clan s'est d'ailleurs agrandi il y a peu puisqu'en octobre 2017, Charlotte Gaccio a accouché de deux jumeaux, Zoé et Roméo. "Je suis une grand-mère encore très active, mais j'essaie de passer le maximum de temps avec eux, poursuit l'héroïne de la série La Stagiaire. Nous habitons à un quart d'heure les uns des autres. Ça fait plaisir à tous de se voir, aux enfants, aux parents et aux grands-parents. Je suis plutôt la grand-mère qui dit des bêtises, je leur lis des histoires, nous chantons et nous nous faisons beaucoup de câlins. Ils sont trop mignons et rigolos."

En couple ou célibataire ?

Comédienne, maman, grand-mère et femme épanouie, Michèle Bernier poursuit toujours sa quête de l'amour. Son ancien époux reste à portée de main... mais c'est un nouvel homme qu'elle espère croiser, un jour, sur sa route. Elle reste, d'ailleurs, très active sur le plan sentimental. "Je cherche toujours, conclut-elle. Mais il faut que ça se dépêche parce que la vie court. Pour l'instant, mes histoires ne sont pas assez fortes pour durer. Si ça vient, c'est bien, sinon tant pis. J'ai eu la chance de vivre de belles histoires d'amour et d'avoir une belle famille..."

