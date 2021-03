Michèle Bernier, ronde assumée : "Je plais aux hommes, j'ai pas de soucis avec ça"

Elle rempile pour une sixième saison, preuve du succès de La stagiaire sur France 3. Dans le rôle-titre de cette série télévisée, Michèle Bernier joue une ancienne agricultrice devenue aspirante magistrate. Un véritable succès populaire, puisque la série termine régulièrement en tête des audiences.

Michèle Bernier, ex-femme de Bruno Gaccio avec qui elle a eu deux enfants, Charlotte (1987) et Enzo (1997) est réputée pour avoir une personnalité forte et ne pas mâcher ses mots. C'est ce qu'on pu voir les téléspectateurs lors de son passage dans Le Divan. L'émission de France 3, animait par Marc-Olivier Fogiel, se caractérisait par sa forme particulière, proche d'une séance chez le psy. Au cours de l'émission du 17 mars 2015 dans laquelle Michèle Bernier était l'invitée principale, l'animateur évoquait le physique de l'actrice, qui n'est pas "celui des canons des magazines". Une situation que l'actrice a appris à relativiser avec le temps, même si certaines choses continuent à la déranger. "C'est comme si c'était une anormalité d'être ronde, s'indigne-t-elle. On est dans un pays où on arrête pas de dire 'vive la différence' et en fait on stigmatise tout le monde"

Une différence que la fille du Professeur Choron retrouve également dans les médias. "Dans les magazines féminins, quand ils font un spécial ronde, ils font un "spécial ronde" comme s' il y en avait deux sur la planète", regrette-t-elle. Finalement, c'est le regard des autres qui dérange le plus Michèle Bernier. Quand le présentateur lui demandait si c'était facile de s'assumer, l'actrice regrettait alors que l'on en soit encore à poser ce genre de questions. " Quand on dit ça, on a l'impression de dire : 'Vous êtes handicapée, moche, pas baisable.' Mais moi ça va de ce côté là, je plais aux hommes, j'ai pas de soucis avec ça."

Pour conclure, l'actrice expliquait qu'il s'agit d'un choix personnel. Si certains désirent maigrir ou faire de la chirurgie esthétique, elle le comprend totalement, le principal étant de se sentir bien dans son corps.

Retrouvez Michèle Bernier sur France 3, le 23 mars 2021, dans La stagiaire.